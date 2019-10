Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Löffingen II – SSC Donaueschingen 1:4 (1:2). (mst) Problemlos setzte sich der SSC in Löffingen durch. Schon nach wenigen Sekunden traf Ridvan Avim für die Gäste, die auch in der Folge aufs Gaspedal drückten. Zwar gelang Löffingen durch Alexander Kornienko der zwischenzeitliche Ausgleich, Fabrizio Seidita traf aber kurz vor der Pause per Strafstoß zur erneuten Gäste-Führung. Nach dem Seitenwechsel machte Michael Holwegler mit dem 3:1 alles klar, ehe Fatih Atar in der Schlussphase, in der Löffingen in Unterzahl agierte, den Endstand besorgte. Tore: 0:1 (1.) Avim, 1:1 (27.) Kornienko, 1:2 (45.) Seidita (FE), 1:3 (56.) Holwegler, 1:4 (79.) Atar. ZS: 50. SR: Axel Kostenbader (Grafenhausen). Rot: FCL (75.).

SV Eisenbach – SV Hinterzarten 0:1 (0:0). Mike Ketterer erzielte fünf Minuten vor dem Ende das Tor des Tages. Davor war das Spiel ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, ehe Hinterzarten in der Schlussphase auf den Siegtreffer drängte und spät belohnt wurde. Tore: 0:1 (85.) Ketterer. ZS: 80. SR: Horst Kienzler (Bräunlingen).

SG Kirchen-Hausen – FC Lenzkirch 3:3 (2:1). In einem offenen Schlagabtausch war Kirchen-Hausen lange Zeit die bessere Mannschaft und führte durch Tore von Sheriff Jallow (2) und Gianluca Colucci bis zur Schlussphase verdient mit 3:1. Dann drehten die Gäste auf und glichen innerhalb von fünf Minuten durch Julian Veit und Jakob Dresel aus. In der Schlussphase vergaben beide Mannschaften gute Chancen auf den Sieg. Tore: 1:0 (5.) Jallow, 1:1 (28.) Aroussi, 2:1 (42.) Colucci, 3:1 (70.) Jallow, 3:2 (75.) Veit, 3:3 (80.) Dresel. ZS: 150. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Saig 3:2 (1:1). Die SG war über weite Strecken die bessere Mannschaft, hatte aber viermal Pech mit dem Aluminium und gestaltete das Ergebnis unnötig spannend. Nachdem Saig zweimal die Riedöschinger Führung ausglich, sorgte Johannes Scherer in Minute 78 für den verdienten Siegtreffer. Tore: 1:0 (23.) Stöckle, 1:1 (28.) Schuchart, 2:1 (50.) Fluk, 2:2 (52.) Werner, 3:2 (8.) Scherer. ZS: 180. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

FC Pfohren – SG Schluchsee/Feldberg 6:0 (4:0). Von Anfang an dominierte Pfohren die Partie und führte dank eines Hattricks von Marius Wiehl binnen sechs Minuten früh mit 3:0. Ein Eigentor sowie weitere Treffer von Samuel Maus und Fabian Reichmann sorgten für einen Kantersieg. Tore: 1:0 (4.) Wiehl, 2:0 (6.) Wiehl, 3:0 (10.) Wiehl, 4:0 (41.) ET, 5:0 (62.) Maus, 6:0 (86.) Reichmann. ZS: 180. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

SV TuS Immendingen – SV Öfingen 5:1 (2:0). Immendingen startete gut und führte durch einen Doppelpack von Finn Ebertsch schnell mit 2:0. Zu Beginn der zweiten Hälfte verkürzte Markus Wenzler, ehe Jaruka Ndow wieder den alten Abstand herstellte. Dann wurde es farbenfroh: Öfingen sah einen, Immendingen zwei Platzverweise. In Unterzahl waren die Gastgeber weiterhin das bessere Team, Ebertsch und Ndow machten in der Schlussphase alles klar. Tore: 1:0 (7.) Ebertsch, 2:0 (15.) Ebertsch, 2:1 (50.) Wenzler, 3:1 (63.) Ndow, 4:1 (76.) Ebertsch, 5:1 (87.) Ndow. ZS: 150. SR: Asim Huremovic (Villingen). Rot: TuS (70.), SVÖ (70.). Gelb-Rot: TuS (65.).

SG Unadingen/Dittishausen – FV Möhringen 0:5 (0:2). Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich klar und verdient in Unadingen durch. Stephan Paulsen erzielte nach acht Minuten den Führungstreffer, Felix Bell legte wenig später nach. Nach der Pause zeigten sich die Gäste sehr effizient vor dem gegnerischen Tor und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Stephan Paulsen schnürte einen Dreierpack, Mario Giesler setzte den Schlusspunkt einer einseitigen Partie. Tore: 0:1 (8.) Paulsen, 0:2 (18.) Bell, 0:3 (56.) Paulsen, 0:4 (78.) Paulsen, 0:5 (86.) Giesler. ZS: 120. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf).