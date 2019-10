Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Fischbach – FC Brigachtal 4:1 (1:1). Nach ausgeglichenem Beginn erzielte Brigachtal mit der ersten Chance des Spiels den Führungstreffer durch Michael Witt. Dann steigerten sich die Fischbacher, die mit dem Pausenpfiff zum Ausgleich durch Marvin Stern kamen. Nach dem Seitenwechsel war es eine klare Sache: Fischbach dominierte, Andreas Zimmermann schnürte einen lupenreinen Hattrick und machte somit den verdienten 4:1-Heimsieg perfekt. Tore: 0:1 (15.) Witt, 1:1 (45.) Stern, 2:1 (51.) Zimmermann, 3:1 (65.) Zimmermann, 4:1 (77.) Zimmermann. ZS: 90. SR: Jannik Lehrer (Rötenberg).

SV Rietheim – SV Überauchen 6:0 (4:0). Der Spitzenreiter ließ dem Schlusslicht keine Chance und gewann verdient mit 6:0. Schon zur Pause war die Partie beim 4:0 nach Treffern von Manuel Geiger, Tobias Groß und Marc Riesle entschieden. Nico Meder und Manuel Enders machten das Resultat nach der Halbzeit deutlich. Tore: 1:0 (11.) Geiger, 2:0 (20.) Groß, 3:0 (37.) Geiger, 4:0 (44.) Riesle, 5:0 (61.) Meder, 6:0 (84.) Enders. ZS: 100. SR: Pascal Czech (Königsfeld).

DJK Villingen II – FC Tannheim 3:0 (1:0). Verdienter Sieg für die DJK-Reserve: Schon nach zwei Minuten brachte Philipp Schwind die Hausherren in Führung, die in der Folge das dominante Team waren, allerdings einige gute Chancen ausließen. Auch in der zweiten Hälfte sorgte Schwind mit dem 2:0 in Minute 49 für einen Blitzstart. Zwar steigerten sich die Gäste gegen Ende des Spiels, mussten aber in der Nachspielzeit das 3:0 durch Phil Schoner hinnehmen. Tore: 1:0 (2.) Schwind, 2:0 (49.) Schwind, 3:0 (90.+2) Schoner. Zuschauer: 50. Schiedsrichter: Stefan Feder.

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – NK Hajduk VS 3:1 (1:0). In einem Spiel auf Augenhöhe war die SG die effizientere Mannschaft. Marcel Frank brachte die Gastgeber nach 15 Minuten in Führung, ehe stärker werdende Gäste Mitte der zweiten Hälfte durch Hrvoje Jozinovic ausglichen. In der Schlussphase zeigten die Gastgeber den längeren Atem und sicherten sich dank Treffer von Marius Schwer und Gianvito Romeo den Heimsieg. Tore: 1:0 (15.) Frank, 1:1 (65.) Jozinovic, 2:1 (79.) Schwer, 3:1 (86.) Romeo. ZS: 80. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

FC Kappel – Spfr. Neukirch 1:3 (0:1). In einem Spiel auf niedrigem Niveau war Neukirch die etwas aktivere Mannschaft und führte zur Pause dank eines Treffers von Marco Braun mit 1:0. Nach knapp einer Stunde glich Marco Rieger aus, Samuel Kaltenbach antwortete aber postwendend mit der erneuten Gäste-Führung. Davon erholte sich Kappel nicht mehr, stattdessen gerieten sie in Unterzahl und kassierten wenig später sogar noch das 1:3 durch Dominik Hellenbrand. Tore: 0:1 (15.) Braun, 1:1 (59.) Rieger, 1:2 (60.) Kaltenbach, 1:3 (67.) Hellenbrand. ZS: 50. SR: Adnan Dracic (Vilingen). Gelb-Rot: FCK (63.).

VfB Villingen – FC Schönwald 1:2 (1:0). Villingen erwischte einen guten Start und ging durch einen verwandelten Strafstoß von Dragan Jovanovic (6.) in Führung. Dann steigerten sich die Gäste, ließen aber zahlreiche Chancen liegen. In Minute 66 scheiterte Schönwald mit einem Strafstoß an Villingens Torhüter Böger, Adrijan Limani machte es in Minute 75 aber besser und traf ebenfalls per Elfmeter zum Ausgleich. In der Schlussphase drängte Schönwald auf den Siegtreffer und wurde durch Christian Duffner belohnt. Tore: 1:0 (6.) Jovanovic, 1:1 (75.) Limani, 1:2 (81.) Duffner. ZS: 100. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).