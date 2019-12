Herr Velcic, Sie haben die Austragung eines Basketball-Spiels in der Helios-Arena bereits viele Male als Traum bezeichnet. Können Sie derzeit ruhig schlafen?

Ich freue mich riesig und träumte in letzter Zeit tatsächlich oft von diesem Spiel, von der Halle und von dem Parkett. Ich muss vielen Menschen, allen voran Pressesprecher Holger Rohde, Bernd Hoos, Kjell Deking und der Vorsitzenden Gabi Cernoch-Reich, ein Riesenkompliment für ihren Einsatz machen. Gott sei Dank bin ich am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen Trier mit einem blauen Auge davongekommen und habe keine Sperre für die kommende Partie erhalten.

Mit wie vielen Zuschauern rechnen Sie am Samstag?

Wenn wir 4000 Zuschauer in der Halle hätten, wäre es eine schöne Zahl. Alles darüber wäre ein Traum, alles über 5000 schlicht unglaublich. Es wird definitiv das größte Publikum sein, das ich jemals als Trainer hatte.

Welche Rolle kann diese Kulisse spielen?

Die Fans können das Zünglein an der Waage sein. Sie können unsere Mannschaft motivieren und die gegnerische einschüchtern. Viele unserer Jungs haben bereits die Erfahrung, vor solch einer Kulisse aufzutreten. Das wird uns nicht beeindrucken.

Sind die Tigers Tübingen ein attraktiver Gegner für diese Veranstaltung?

Ja, der attraktivste überhaupt für uns. Es ist ein Team, das vor zwei Jahren noch Bundesligist war. Damals spielten wir noch in der Regionalliga vor 70 Zuschauern gegen die zweite Tübinger Mannschaft. Es könnte eine schöne neue Rivalität geben. Ich war immer überzeugt, dass wir irgendwann einmal deren Niveau erreichen werden.

Gibt es eine gewisse Zuschauerzahl, ab der sich das ganze Spektakel auch finanziell für die wiha Panthers lohnt?

Diesen Punkt haben wir bereits längst überschritten. Wir werden nicht darauflegen, sondern sogar etwas Gewinn machen.

Wie bewerten Sie den bisherigen Zuschauerschnitt von dürftigen etwa 660 Gästen bei Spielen in der Deutenberghalle in der laufenden ProA-Saison?

Beim Sport ist es so, dass man Erfolg verkaufen muss, um die Menschen in die Halle zu locken. Würden wir um die Spitzenplätze spielen, wäre die Halle jedes Mal ausverkauft. Die Zuschauer kommen mit dem Erfolg. In der Sponsorenlandschaft ist aber das Gegenteil der Fall: Die Unternehmen erkennen, welche Präsentationsflächen sich bei uns bieten, und kommen auf uns zu.

Stichwort Sponsoren: Im Vorfeld der Partie in der Helios Arena gab es Unstimmigkeiten mit den Schwenninger Wild Wings, ob die Eishockey-Sponsoren, die in der Halle und insbesondere unter dem Arena-Dach abgebildet sind, abgedeckt werden sollten. Was ist der neueste Stand?

Dazu kann und will ich nichts sagen. Ich werde mich nach dem Spiel zur Zusammenarbeit mit den Wild Wings äußern. Ich konzentriere mich ausschließlich auf das Spiel. Damit habe ich genug zu tun.

Kommen wir zum Sportlichen: Setzen Sie sich und Ihr Team unter Druck und fordern einen Sieg ein, damit sich der ganze Aufwand in der Helios Arena auch lohnt?

Nein, überhaupt nicht. Sportlichen Erfolg lässt sich nur bedingt planen.

Sie waren in Ihrer bisherigen Trainerlaufbahn sehr erfolgsverwöhnt. Wie gehen Sie persönlich mit der aktuellen Saison und elf Niederlagen aus 15 Spielen um?

Es stärkt. Natürlich ist es für mich, meine Familie und die Fans schwierig. Daraus muss man aber lernen. Der frühere Basketball-Superstar Michael Jordan sagte einst: „Ich bin immer und immer wieder in meiner Karriere gescheitert. Daher bin ich so erfolgreich geworden.“ Es ist nicht wichtig, wie hart man austeilen kann. Es ist wichtig, wie gut man einstecken kann. Erst das macht dich zu einem erfolgreichen Sportler. Wir mussten uns immer alles hart erarbeiten. Nach sechs fetten Jahren kommt nun ein halbwegs mageres. Das werden wir aber auch meistern.

Wie hat das erste Saisondrittel die Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf verändert?

Wir werden nicht absteigen und haben weiterhin das Ziel, die Playoffs zu erreichen. Daran werden wir erst rütteln, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Ich rechne damit, dass 14 Siege reichen, um die Playoffs zu erreichen. Wir haben noch zehn Heimspiele, also bleibe ich völlig entspannt.

Kann ein Sieg in einem besonderen Spiel wie im bevorstehenden ein Wendepunkt darstellen?

Es kann vieles bewirken, muss es aber nicht. Darauf dürfen wir uns aber nicht verlassen. Wir müssen weiter positiv denken und die Ruhe bewahren. Frustration wäre keine Hilfe. Wir werden erfolgreich sein.

Was erhoffen Sie sich von diesem Spiel gegen Tübingen?

Ich erhoffe mir, dass die wiha Panthers noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Dass die Stadt und Firmen sehen, dass es neben den Wild Wings noch ein zweites Team gibt, welches man unterstützen kann. Das Spiel kann der gesamten Basketball-Welt zeigen, dass da unten im Südwesten Deutschlands ein schlafender Riese schlummert. Wir haben das Potenzial dazu, ein großer Markenname in der Größenordnung von Ulm oder Tübingen werden. Auch der Basketball in der gesamten Region kann davon profitieren.