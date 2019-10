Frauenfußball-Landesliga: (olg). SV Titisee – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 15 Uhr). In Titisee steigt das Topspiel. Der Tabellenzweite spielt gegen den Dritten. Viel Spannung und ein umkämpftes Duell sind garantiert. Trainer Frank Furtwängler und der SV Titisee gewannen bisher alle sechs Spiele. Trainer Dirk Huber und Neukirch haben fünf Siege auf dem Konto. „Mit dem Heimvorteil im Rücken liegt der Druck bei Titisee. Wir rechnen uns etwas aus. Wir haben bisher eine sehr gute Runde gespielt und wollen an Spitzenreiter Marbach dranbleiben“, sagt Huber. Verletzt fehlt Monja Moll. Die Leistungsträger um Torjägerin Tanja Borchert (12 Treffer) sind dabei. Bei Titisee ragt die beste Abwehr der Liga (drei Gegentreffer) heraus. Mit Hanna Zimmermann bekam die Elf vor der Runde die Torjägerin des TuS Bonndorf hinzu. Sie und Torjägerin Amanda Nüninghoff machen die Offensive noch stärker.

SV Litzelstetten – FV Marbach (Sonntag, 14 Uhr). Marbach peilt den siebten Sieg im siebten Spiel an. „Wir haben uns an die Favoritenrolle gewöhnt. Wir nehmen jedes Spiel ernst und unterschätzen keinen Gegner“, sagt Marbachs Trainer Holger Rohde. Er hat einen taktischen Plan erstellt, um zu vielen Chancen zu kommen. Selina Weber (Klassenfahrt) sowie Judith Jakob (beruflich) fehlen. Mit einem Auge blickt Rohde zum Verfolger-Topspiel Titisee gegen Neukirch. „Lieb wäre mir aus unserer Sicht eine Punkteteilung.“

SG Efringen-Kirchen/Istein – FC Grüningen (Samstag, 17 Uhr in Efringen-Kirchen). Nach drei Siegen in Serie reist Grüningen als klarer Favorit an. Trainerin Luci Sallustio fordert einen Sieg. Die zuletzt klaren Siege lassen eine deutliche Angelegenheit erwarten. Efringen hat in Diana Vater, Marisa Rombach und Milena Rodriguez drei gute Offensivspielerinnen. Bei Grüningen fehlt Torhüterin Helen Knecht. Für sie wird Nicole Steinbring zwischen den Pfosten stehen. Zudem fallen Michelle Günthner und Sarah Bank aus.

TuS Bonndorf – FC Uhldingen (Sonntag, 13.15 Uhr). Aufsteiger Bonndorf zahlte bisher viel Lehrgeld und ist auch gegen Uhldingen Außenseiter.