Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Brigachtal – DJK Villingen II. „Brigachtal hat zuletzt in Rietheim verloren, doch ich schätze die Mannschaft als sehr stark ein. Mit Brigachtal ist in der Saison zu rechnen. Die Gastgeber wissen, dass sie jetzt punkten müssen, um oben dranzubleiben. Die Villinger sind nicht so gut in die Saison gekommen. Sie warten noch auf den ersten Punktgewinn. In Brigachtal wird das kaum zu ändern sein. Ich tippe 3:1.“

SV Überauchen – FC Kappel. „Überauchen habe ich noch nicht gesehen, aber eine Überraschung ist der Elf durchaus zuzutrauen. Kappel hat gegen uns drei Tore erzielt und die drei Punkte geholt. Überauchen wird alles geben, um aus der Abstiegszone zu kommen. Ich tippe 2:2.“

NK Hajduk VS – FC Weilersbach. „Bei Hajduk scheint die Urlaubsphase vorbei und die Elf kommt immer besser in Fahrt. Wenn die Gastgeber wieder alle Spieler an Bord haben, werden sie auch die drei Punkte holen. Mein Tipp: Hajduk gewinnt 4:1.“

SG Buchenberg/Neuhausen – VfB Villingen. „Aufsteiger Buchenberg spielt bisher eine gute Saison. Ich habe die Elf noch nicht gesehen, aber sie scheint eingespielt zu sein. Der VfB ist mit dem Auftakt sicher nicht zufrieden. Die Gastgeber setzen sich mit 2:1 Toren durch.“

FC Tannheim – SV Rietheim. „Es soll nicht überheblich klingen, aber für uns muss in dem Derby ein Sieg her. Nur so halten wir Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Rietheim hat einen super Start hingelegt und ist stark besetzt, doch wir sind etwas unter Zugzwang geraten. Ich nehme meine Mannschaft in die Pflicht. Wir gewinnen 1:0.“

Sportfreunde Neukirch – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Beide Mannschaften hinken ihrer Zielstellung etwas hinterher. Neukirch ist heimstark und die SG Vöhrenbach fast noch mehr unter Zugzwang. Für mich agieren beide auf einem ähnlichen Niveau. Daher tippe ich eine 1:1-Punkteteilung.“

FC Schönwald – FC Fischbach. „Bezirksliga-Absteiger Fischbach habe ich noch nicht gesehen. Wir haben am ersten Spieltag in Schönwald mit 0:3 verloren. Auch in der Partie sehe ich im Vorfeld zwischen beiden Teams keine großen Unterschiede und tippe 1:1.“