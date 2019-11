Fußball-Verbandsliga: Nach der 0:3-Niederlage beim Kehler FV schließt die DJK Donaueschingen die Vorrunde auf dem vorletzten Tabellenplatz ab. Zwar beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz wie vor der Partie weiterhin vier Punkte, doch das schlechte Torverhältnis (-19) lassen die Chancen weiter sinken. Die vergangenen drei Partien endeten mit einem Torverhältnis von 0:11. Seit 279 Minuten haben die Allmendshofener kein Tor mehr erzielt und mit den Partien in Pfullendorf und gegen Denzlingen noch zwei ganz harte Prüfungen vor der Winterpause zu bestehen.

Einmal mehr gab es viel Lob für den Auftritt der Donaueschinger. „Einerseits tut es gut, andererseits bringt uns Lob keine Punkte“, sagt Co-Trainer Olaf Kurth, dessen Elf fast eine Stunde das 0:0 in Kehl hielt. Typisch für die Situation des Kellerkinds fiel der erste Treffer. „Wir schießen vorher an die Querlatte und Kehl trifft mit einem zweimal abgefälschten Schuss. Das ist der Unterschied. Wenn du unten stehst, hast du eben kein Glück“, fügt Kurth an. Er und seine Spieler wollten trotz der bisher schwachen Auswärtsbilanz punkten, um gestärkt in die restlichen zwei Partien zu gehen. Daraus wurde nichts. „Immerhin ist der Abstand gleich geblieben. Lieber wäre es mir aber gewesen, wir hätten die Niederlagen der Konkurrenten zu unserem Vorteil genutzt“, ergänzt Kurth.

Mit Fabio Berrer feierte ein ganz junger Spieler sein Startelf-Debüt bei der DJK. Ihm bescheinigte Kurth bis zu seiner Auswechslung seine gute und couragierte Leistung. „Fabio war ein Lichtblick.“ Kurth musste mit Raphael Künstler und Benedikt Ganter auch zwei Spieler bringen, die Trainingsrückstand haben. Zudem zeichnet sich für die kommenden zwei Wochen kaum Entspannung im personellen Bereich ab. Zwar steigt Sebastian Sauter in dieser Woche wieder ins Training ein, doch Stephan Ohnmacht wird wegen seiner Schambeinverletzung 2019 nicht mehr gegen den Ball treten. Zudem fordert Hendrik Hölzenbein sein Studium, sodass auch er eher nicht zur Verfügung stehen wird.

Vier Spiele ohne Sieg zehren zwischenzeitlich auch am Selbstvertrauen der Spieler. Dass sie einen psychologischen Rucksack mit sich herumschleppen, bezeichnet Kurth „als nicht ideal, doch es ist so“. Es fehlt etwas die Leichtigkeit und nach drei Partien ohne eigenen Treffer auch das Selbstvertrauen. Noch ist die Chance da, sich eine deutlich bessere Ausgangsposition für die zweite Saisonhälfte zu schaffen, doch es besteht auch die Gefahr, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze deutlicher zu verlieren.