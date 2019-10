: FC Schönwald – FC Kappel 4:0 (2:0). (ju) Im Heimspiel vor 60 Besuchern wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht und gingen mit einem Doppelschlag durch Allgaier schon nach 16 Minuten mit 2:0 in Führung. Bis zur Pause hatten die Schönwälder weitere Chancen, die aber nicht verwertet wurden. Die Gäste hatten in der gesamten Partie nur zwei Möglichkeiten. Schönwald war auch in der zweiten Halbzeit immer torgefährlich und erhöhte durch Storz (51. + 88.) zum 4:0 Endstand. Tore: 1:0 + 2:0 (14.+16.) Christian Allgaier, 3:0 + 4:0 (51.+88.) Marius Storz. ZS: 60. SR: Dominic Staiger (Tennenbronn).