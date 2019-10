Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SV Denkingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Mit dem 4:1-Erfolg in Überlingen gelang dem FC Löffingen am vergangenen Spieltag der erste Auswärtserfolg. Nun will die Elf von Trainer Uli Bärmann gegen das Tabellenschlusslicht nachlegen. Bärmann warnt seine Spieler im Vorfeld deutlich. „Auch wenn uns in der Tabelle viele Plätze trennen, so sind es doch nur drei Punkte. Wir werden Denkingen nicht am Tabellenplatz messen. Andererseits haben wir einen Aufwärtstrend, den wir fortsetzen wollen“, betont Bärmann. Es gelte jetzt, den Auswärtserfolg zu vergolden und in die erste Hälfte der Tabelle zu springen.

Bärmann hat sich in den vergangenen Tagen ausführlich über den Gegner informiert. „Sie haben ihre Spiele oft knapp verloren und werden sich auch bei uns nicht verstecken. Drei Punkte zu holen wird schwer genug, müssen aber unser Ziel sein“, fügt der FCL-Trainer an. Vor allem auf eigenem Platz. Der Trainer hat dazu eine einfache Rechnung. „Drei Punkte in den Heimspielen und auswärts im Schnitt einen Zähler. Dann sind wir gut dabei.“ Bis auf die langzeitverletzten Spieler hat Bärmann alle Akteure an Bord. Denkbar wäre daher die gleiche Anfangsformation wie in Überlingen. Dort hätte der Trainer indes auch ein glückliches Händchen mit seinen personellen Wechseln. Der ein oder andere Joker könnte daher diesmal durchaus das Mandat für die Start-Elf erhalten. Noch lässt sich der Trainer nicht in die Karten schauen.

Die bisherige Heimbilanz der Baaremer ist noch ausbaufähig. In drei Partien ging die Bärmann-Elf zweimal als Verlierer vom Platz. „Wir haben treue Anhänger, die wir mit einem Sieg verwöhnen wollen. Darüber hinaus wird die Tabelle nicht ewig eine so enge Konstellation haben. Irgendwann gibt es größere Abstände und daher gilt es, sich jetzt nach oben abzusetzen“, macht der Trainer deutlich. Mit einem Sieg wären die zweistelligen Punktezahlen erreicht, zumal anschließend mit dem Hegauer FV und dem VfR Stockach keine einfachen Gegner warten.