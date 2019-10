Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – SC Gottmadingen-Bietingen (Samstag, 15 Uhr). (daz) Nach vier Spielen ohne Sieg, gelang dem FC Furtwangen zuletzt mit dem 4:0-Erfolg gegen den FC Singen ein eindrucksvolles Comeback. Nun wollen die Bregtäler gegen den Tabellennachbarn nachlegen und den Vorsprung auf die zweite Tabellenhälfte ausbauen.

Mit den Gästen stellt sich ein offensiv starker Gegner vor, der in den bisherigen sieben Spielen schon 16 Mal traf. Die Hegauer haben nicht einen einzigen Torjäger, sondern sind mit vielen Spielern abschlussstark. Furtwangen hat bisher neun Mal getroffen. Trainer Mustafa Gürbüz hat keinen Grund, die zuletzt erfolgreiche Mannschaft umzustellen. Bis auf Lukas Schmitz sind alle Akteure einsatzbereit. Der angeschlagene Ali Günes, der gegen Singen einen Kurzeinsatz bestritt, trainierte am Montag wieder mit der Mannschaft und könnte in der Anfangsformation oder als Joker zum Einsatz kommen.

Die Furtwanger setzen in der Partie auf ihre Heimstärke. Bisher kassierte die Gürbüz-Elf auf eigenem Platz nur zwei Gegentreffer und musste nur gegen Gutmadingen ganz ohne Punkte vom Platz gehen. „Mit zehn Punkten aus den ersten sieben Spielen sind wir weitgehend im Soll. Schaffen wir es, am Samstag drei Zähler nachzulegen, wäre es ein guter Start für uns“, sagt Spielausschussvorsitzender Peter Mark.