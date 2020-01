von Stefan Ummenhofer

Fußball: Der FC 08 Villingen hat beschlossen, seinen beiden Testspielern Leon Dippert (FSV Rathenow) und Delio Palmieri (Royal Mouscron) kein Angebot zu unterbreiten. Darüber hinaus haben sich die Nullachter entschieden, in der Winterpause keine neuen Spieler zu verpflichten. „Wir haben einen 22-Mann-Kader und einige starke Rückkehrer. Wir sehen uns gut gerüstet, die Rückrunde auch ohne externe Neuzugänge zu bestreiten“, erläuterte der Sportliche Leiter Arash Yahyaijan. Nicht zuletzt die drei bisherigen Testspielsiege hätten die Verantwortlichen in ihrer Haltung bestärkt.

Die nächste Vorbereitungspartie der Nullachter findet am Samstag (14 Uhr) beim Regionalligisten Bahlinger SC statt. Kapitän Benedikt Haibt wird in dieser Partie nicht dabei sein. Arash Yahyaijan geht indes davon aus, dass der Offensivakteur kommende Woche wieder in das Training einsteigen wird.