Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen verlängerte vorzeitig die Verträge mit Verteidiger Leo Benz (20 Jahre) sowie mit Torhüter Marcel Bender (23) um jeweils zwei Jahre. „Beide Spieler haben sich hervorragend entwickelt. Da war es nur logisch, dass wir diese Entwicklung beim FC 08 weiter vorantreiben wollen und sie längerfristig an uns binden“, sagt FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Der 23-jährige Torhüter Marcel Bender liefert sich seit dieser Saison einen heißen Konkurrenzkampf mit Andrea Hoxha, der vom FC Winterthur kam. „Das war bisher eine ganz knappe Entscheidung zwischen diesen beiden, was für den Verein auch prinzipiell erfreulich ist. Denn wir brauchen zwei sehr starke Torhüter“, betont Yahyaijan. „Marcel ist ein sehr fleißiger Spieler. Er hat sich bisher ausgezeichnet entwickelt. Und wir sehen noch ein großes Potenzial bei ihm.“

Marcel Bender spielte in der Jugend schon bei der U17 des SC Freiburg und wechselte 2018 vom SC 04 Tuttlingen zum FC 08. Er ist frisch verheiratet, wohnt und arbeitet in Aldingen. „Er wird also voraussichtlich in der Region bleiben. Da war es uns sehr wichtig, mit ihm vorzeitig den Vertrag zu verlängern“, so Yahyaijan. Auch Andrea Hoxha hat für die nächste Saison noch einen gültigen Vertrag.

Sehr zufrieden ist der FC 08 Villingen auch mit der Entwicklung von Verteidiger Leo Benz, der vor der Saison vom SV Zimmern aus der Landesliga Württemberg zu den Nullachtern wechselte. „Er hat ine brutale Entwicklung gemacht, ist unheimlich lernfähig und hat für sein Alter schon sehr viele Oberliga-Spiele absolviert. Es ist aber auch erstaunlich und erfreulich, dass er so früh seine Qualität in der Oberliga zeigen konnte“, sagt Arash Yahyaijan über den 20-Jährigen.

Auch an Benz schätzen die Trainer und der Sportvorstand seinen „enormen Fleiß“. Er studiert derzeit in Stuttgart und wohnt in Irslingen, wo er seine Fußballkarriere begonnen hat.