Fußball-Oberliga: VfB Stuttgart II – FC 08 Villingen 0:0. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause erkämpfte sich der FC 08 Villingen einen verdienten Punkt beim VfB Stuttgart II. Vor allem die Defensive der Nullachter zeigte sich gegen den zuletzt so torhungrigen Oberliga-Spitzenreiter stark.

Ausgeglichene Anfangsphase

Die Anfangsphase gestaltete sich vor 450 Zuschauern auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart ausgeglichen. Den ersten Schuss des Spiels gab Villingens Keven Feger, der als hängende Spitze agierte agierte, in Minute 8 ab. In den ersten 20 Minuten holten die Schwarzwälder zahlreiche Standardsituationen aus aussichtsreichen Positionen heraus, blieben dabei allerdings ungefährlich.

Stuttgart wird stärker

Ab Mitte der ersten Hälfte übernahmen dann langsam aber sicher die Hausherren das Kommando. Die erste gute Chance des Spiels hatte VfB-Stürmer Marcel Sökler, dessen Schuss aus Minute 26 Villingens Schlussmann Andrea Hoxha um den Pfosten lenkte. Gegen Ende des ersten Durchgangs nahm der Druck des Spitzenreiteiters immer mehr zu, Ausflüge der Villinger in die Hälfte des VfB wurden seltener. In Minute 41 musste Andrea Hoxha gleich doppelt retten, als er zuerst gegen Sökler parierte und auch noch den Nachschuss von Nikos Zografakis entschärfte. Wie aus dem Nichts kamen dann die Nullachter zwei Minuten vor der Pause zur großen Chance zur Führung: Ein langer Ball rutschte der Verteidigung der Cannstatter durch, sodass Volkan Bak frei vor dem Tor auftauchte, aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz traf. Somit ging es torlos in die Pause.

Spiel nimmt Fahrt auf

Zur zweiten Hälfte nahm das Spiel mehr Fahrt auf, weil nun auch die Nullachter nach Ballgewinnen schneller in die Spitze spielten. Kamran Yahyaijan hatte per Fernschuss die erste Gelegenheit. In Minute 59 hatte dann erneut Volkan Bak eine Eins-gegen-Eins-Situation vor dem Stuttgarter Tor, wurde aber aufgrund eines vermeintlichen Offensivfouls zurückgepfiffen. Somit wurden die Villinger einer Großchance beraubt.

Stuttgarter Druck

In den letzten 30 Minuten übte dann wieder der Tabellenführer hohen Druck auf das Tor der Gäste aus. Zunächst entschärfte Andrea Hoxha einen Kopfball von Marc Stein, wenig später köpfte VfB-Kapitän Lukas Kiefer knapp drüber. Dem FC 08 boten sich in dieser Phase gute Konterchancen, das Team von Trainer Jago Maric spielte diese allerdings zu schlampig aus.

Leidenschaftliche Villinger

Mit zunehmender Spieldauer wurde der Druck der Stuttgarter immer größer und nahm in den letzten zehn Minuten Belagerungszustände an. Villingen verteidigte kompakt, leidenschaftlich und hatte zudem auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Zunächst klärte Kapitän Dragan Ovuka in Minute 86 heldenhaft kurz vor der Torlinie für den schon geschlagenen Hoxha, beim darauffolgenden Eckstoß des VfB schoss Stein nur knapp am Lattenkreuz vorbei. Auch in der fünfminütigen Nachspielzeit rannten die Gastgeber vergeblich an, sodass es am Ende beim leistungsgerechten 0:0 blieb. Zwar hatte die Zweitvertretung des VfB insgesamt die Vielzahl und die besseren Chancen, Villingen zeigte sich aber kämpferisch und läuferisch stark und verdiente sich dadurch den Punkt. In der Oberliga-Tabelle verbesserte sich der FC 08 Villingen auf Rang sechs, Stuttgart bleibt Spitzenreiter.

ZS: 450. SR: Karoline Wacker (Lehrensteinsfeld).

FC 08 Villingen: Hoxha – Serpa, Benz, Ovuka, Ceylan (82. Chiurazzi) – Weißhaar, Wehrle, Geng – Bak (63. Kaminski), Feger (69. Berisha), Yahyaijan (80. Tadic).

Trainerstimmen

Michael Gentner (VfB Stuttgart II): „Aufgrund der Torchancen wäre ein Sieg für uns verdient gewesen. Ich bin mit der Leistung meines Teams zufrieden. Allerdings haben wir es versäumt, in Führung zu gehen. Der FC 08 Villingen hat sich durch den aufopferungsvollen Kampf den Punkt verdient.“

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Wir haben ein taktisch sehr gutes Spiel gemacht und hatten zwei große Chancen. Stuttgart hatte auch die ein oder andere gute Chance, aber wir haben hervorragend verteidigt. Kompliment an die Jungs, unser Plan ist aufgegangen.“