Fußball, südbadischer Pokal, 2. Runde: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf 3:0 (1:0). Hauptsache weiter – so lautet das Fazit für den FC 08 Villingen nach dem Pflichtsieg gegen den Verbandsligisten aus Pfullendorf. 600 Zuschauer sahen ein Flutlichtspiel auf mäßigem Niveau. Nun müssen die Nullachter am 3. Oktober im Achtelfinale beim Verbandsligisten SC Lahr antreten.

Die erste Chance hatten die Gastgeber, doch Volkan Bak scheiterte völlig freistehend an Gästeschlussmann Sebastian Willibald (10.). In Minute 21 war es jedoch soweit: Nach einem Foul an Tevfik Ceylan im Pfullendorfer Strafraum zeigte Schiedsrichter Tobias Bartschat (Untermünstertal) auf den Punkt. Steven Ukoh übernahm die Verantwortung und brachte die Villinger mit 1:0 in Führung. in der 37. Minute musste FC 08-Stürmer Damian Kaminski mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld.

In der zweiten Halbzeit erwischte es den Pfullendorfer Stefan Zimmermann, der sich nach einem harten Zweikampf (65.) in die Obhut des Roten Kreuzes begeben musste. Die Partie blieb weiterhin zerfahren, endete aber letztlich mit einem standesgesmäßen Sieg für den Oberligisten. In der 73. Minute sorgte Flamur Berisha nach schöner Vorarbeit von Bak mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Zehn Minuten vor Schluss traf Steven Ukoh nach Flanke von Keven Feger mit dem Kopf und machte den 3:0-Erfolg perfekt.