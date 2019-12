von unserer Sportredaktion

Oberliga: FC 08 Villingen – Göppinger SV 0:2 (0:0). – Bei den Nullachtern rückten Patrick Peters und Stjepan Geng (für Keven Feger und Gianluca Serpa) in die Anfangsformation. Die Gastgeber versuchten vor 600 Zuschauern in der heimischen MS-Technologie-Arena das Heft auch gleich in die Hand zu nehmen, aber es wurde schnell deutlich, dass es gegen die abwehrstarken Göppinger schwer werden würde zu Torchancen zu kommen. So resultierte die einzige, zwingende Torchance der Nullachter aus einem Distanzschuss von Stjepan Geng, der in der 23. Spielminute aus über zwanzig Metern, lediglich die Querlatte traf. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit überhaupt keine Torchance und beschränkten sich darauf kein Gegentor zu kassieren.

Die Gäste treffen doppelt

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Göppingen dann mutiger, hatte gleich durch Domenica Botta eine gute Gelegenheit, als Nullacht-Innenverteidiger Leo Benz zur Ecke klärte. In der 62. Spielminute gelang Göppingen dann der Führungstreffer. Nach einem langen Ball waren sich Nullacht-Kapitän Dragan Ovuka und Leo Benz uneins, Marcel Avdic nahm den Ball auf und lief allein auf das gegnerische Tor zu, wo er Nullacht-Torhüter Andrea Hoxha dann keine Abwehrchance ließ und die Gäste führten mit 1:0. Gerade einmal fünf Minuten später profitierte Göppingen erneut von einem Fehler der Nullachter, Pavlos Osipidis scheiterte zunächst an Torhüter Hoxha, traf aber im zweiten Versuch zum 2:0.

Villingen findet keine Antwort mehr

Die Bemühungen der Nullachter waren in der Schlussphase einfach zu durchsichtig, sodass Göppingen keine Probleme mehr hatte das 2:0 über die Zeit zu bringen. Sechs Minuten vor Spielende kassierte Nullacht-Innenverteidiger Patrick Peters, nach wiederholtem Foulspiel, noch die Ampelkarte (mp).

Tore: 0:1 (62.) Avdic, 0:2 (67.) Osipidis. – SR: Schlegel (Unterstadion). – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte gegen Patrick Peters (FC 08 Villingen, 84., wegen wiederholtem Foulspiel). – Z: 600

FC 08 Villingen: Hoxha, Beha, Benz, Peters, Ceylan, Geng, Ovuka, Weißhaar (71. Serpa), Berisha (63. Kaminski), Yahyaijan (81. Feger), Bak.

Stimme zum Spiel:

Arash Yahyaijan (Sportvorstand FC 08 Villingen): Wir wollten diese Partie unbedingt gewinnen, waren in der ersten Halbzeit auch die bessere Mannschaft. Mit dem ersten Fehler geraten wir dann in Rückstand. Insgesamt fehlte mir einfach das Feuer im Spiel unserer Mannschaft. Die letzten Spiele haben dann doch wohl zu viel Kraft gekostet, jetzt sind wir froh über die Winterpause und werden im neuen Jahr wieder angreifen.