Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC Emmendingen – FC 08 Villingen 0:8 (0:7). (mst) Villingen startete mit einem klaren Sieg in die zweite Saisonhälfte. „In den ersten 30 Minuten haben wir ein Feuerwerk abgebrannt und dem Gegner keine Zeit zum Atmen gelassen“, lobt Trainer Reiner Scheu. Nach sechs Minuten hatte Jonas Zimmermann einen Doppelpack geschnürt, weitere 25 Zeigerumdrehungen später stand es schon 6:0. Kurz vor der Pause erhöhte der überragende Zimmermann mit seinem vierten Treffer auf 7:0. In Hälfte zwei ließen es die Nullachter etwas ruhiger angehen. Leon Albrecht setzte nach einer Stunde den Schlusspunkt. In der Tabelle hat Villingen weiterhin zwei Punkte Rückstand auf Bahlingen. Tore: 0:1 (4.) Zimmermann, 0:2 (6.) Zimmermann, 0:3 (17.) Hadi Karaki, 0:4 (21.) Vittorio Lettieri, 0:5 (29.) Zimmermann, 0:6 (32.) Felix Zeiser, 0:7 (42.) Zimmermann, 0:8 (59.) Albrecht; SR: Valentin Brugger (Obersimonswald).

B-Junioren Verbandsliga: SG Bräunlingen – FC 08 Villingen 1:3 (1:2). Villingen startete mit einem Derbysieg. Bei der SG Bräunlingen spielte das Team von Trainer Daniel Miletic anfangs dominant nach vorne und führte nach Treffern von Samet Yilmaz und Gabriel Cristilli nach 16 Minuten bereits mit 2:0. Danach riss der Faden bei den Nullachtern. Bräunlingen kam besser ins Spiel, David Baumann verkürzte (25.) und hatte in der Folge Chancen zum Ausgleich. In Hälfte zwei sammelten sich die Villinger wieder und legten durch den starken Samet Yilmaz das 1:3 nach. „Wir waren uns nach dem 2:0 zu sicher und unachtsam. Wir haben lange gebraucht, um wieder rein zu kommen. Nach dem 3:1 hätten wir noch deutlicher gewinnen können“, zog FC 08-Trainer Daniel Miletic ein gemischtes Fazit. Bräunlingens Übungsleiter Daniel Höll ergänzte: „Unser Plan ging leider nicht auf. Erst nach dem 0:2 haben wir unser taktisches Konzept geändert und hatten bis zur Halbzeit mehr Zugriff auf das Spiel. Trotz der Vielzahl der Villinger Chancen können wir zehn Minuten vor Schluss noch mal auf 2:3 rankommen, aber das wäre des Guten wohl etwas zu viel gewesen.“ Tore: 0:1 (4.) Yilmaz, 0:2 (16.) Cristilli, 1:2 (25.) Baumann, 1:3 (64.) Yilmaz. ZS: 100. SR: Fabian Benning (Dauchingen).

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf 3:1 (2:0). Villingen feierte einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Fabian Gutmann (27.) brachte den FC 08 in Führung, ehe Zoran Radjenovic wenige Sekunden später nachlegte. In Hälfte zwei hatte Villingen alles im Griff, ehe Pfullendorf den Anschlusstreffer erzielte und danach kurzzeitig obenauf war. Die Gastgeber stabilisierten sich wieder und machten durch Erik Buzak (55.) alles klar. „Das war eine gute Mannschaftsleistung, wodurch wir uns ein wenig Luft in der Tabelle verschafft haben“, so ein zufriedener Trainer Haris Redzepagic. Tore: 1:0 (27.) Gutmann (FE), 2:0 (28.) Radjenovic, 2:1 (45.), 3:1 (55.) Buzak. ZS: 100. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).