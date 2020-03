von Christof Kaltenbach und Maurice Sauter

Fußball/Basketball: Fußball-Oberligist FC 08 Villingen will am Samstag beim Heimspiel gegen den SV Linx (Samstag, 15.30 Uhr) nicht auf seine Fans verzichten. Am Mittwoch teilte der Verein allerdings mit, dass aufgrund des Corona-Virus die Kapazität in der Villinger MS Technologie-Arena auf maximal 999 Zuschauer begrenzt.

Dies hatten auch die wiha.Panthers für das Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons in der Schwenninger Deutenberghalle geplant. Aufgrund des Corona-Virus wurde jedoch am Mittwochabend der komplette Spieltag in der Liga Pro A abgesagt.

FC 08 Villingen

Die Nullachter teilten mit, dass sich der Verein aufgrund der aktuellen Corona-Situation eng mit den lokalen Behörden und der Stadt Villingen-Schwenningen abgestimmt und Folgendes für die nächsten Heimspiele vereinbart hat: Sowohl gegen Linx als auch bei den folgenden Heimspielen wird der FC 08 bis auf Weiteres Gewähr dafür übernehmen, dass die Personenzahl in der MS Technologie-Arena inklusive zahlender Zuschauer, Ordner, Mannschaften, Betreuer und sonstiger Helfer die Zahl 999 nicht übersteigen wird. Dies auch mit Blick auf die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bei der derzeitigen Corona-Lage vermieden werden sollten.

wiha.Panthers

Noch am Mittwochnachmittag gingen die Panthers davon aus, dass sie die bevorstehende Heimpartie gegen Nürnberg austragen können. Bis zu 999 Personen wollten die Schwenninger Zugang zur Deutenberghalle gewähren. Damit orientierten sich die Basketballer an der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und auch von der baden-württembergischen Regierung, Veranstaltungen lediglich bis zu einer Zuschauergröße von 1000 durchzuführen.

Doch in den turbulenten Zeiten des Corona-Virus können solche Planungen innerhalb weniger Stunden vom Tisch sein. Am Mittwochabend wurde den Schwenningern offiziell von der 2. Basketball-Bundesliga mitgeteilt, dass der komplette Spieltag in der Liga Pro A abgesagt wird.

Christian Krings, der Geschäftsführer der 2. Basketball-Bundesliga teilte den Vereinen in einer Email mit: „Um die Gesundheit aller Beteiligten nicht zu gefährden und nach intensiver Beratung hat die Liga entschieden, den 30. Spieltag in der ProA sowie die Playoff- und Playdown-Spiele in der ProB am kommenden Wochenende auszusetzen. Die Liga wird sich gemeinsam mit den Vereinen am Montag in Frankfurt in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über den weiteren Saisonverlauf beraten und abstimmen.“