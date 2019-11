von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08-Spieler Gianluca Serpa hatte anfangs gegen den starken Evans Erius vom SV Oberachern auf der linken Verteidigerposition so seine Probleme, steigerte sich dann aber von Minute zu Minute und gehörte zu den besten Nullachtern an diesem Tag. An Serpa lag es nicht, dass Villingen seine erste Heimniederlage in der laufenden Obverliga-Saison kassierte. Der SÜDKURIER fragte bei Gianluca Serpa nach.

Woran machen Sie die Niederlage gegen Oberachern fest?

In der ersten Halbzeit sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen und waren etwas unsicher. Im zweiten Durchgang war es besser, aber die Partie haben wir vor der Pause verloren.

Waren die vielen Umstellungen ein Grund?

Nein, das glaube ich nicht. Da waren ja mehrere Spieler dabei, die nach Verletzungen zurückkamen, und die haben‘s immer noch drauf.

Wie sind Sie mit Ihrer eigenen Leistung zufrieden? Sie haben sich ja zuletzt in die Startformation gespielt und wollen da auch sicher bleiben.

Ich denke, meine Leistung war soweit okay. Offensiv hätte ich in der einen oder anderen Situation noch mehr machen können. Was meinen Platz in der Start-Elf betrifft, versuche ich mich anzubieten. Logischerweise überlasse ich die Entscheidung aber unserem Trainer.

Jetzt geht es nach Ilshofen. Inwieweit ist die Sorge da, dass jetzt eine Negativ-Serie droht?

Angst müssen wir keine haben. Wir haben in dieser Saison schon lange gezeigt, was wir können. Wenn wir das auch in Ilshofen abrufen, ist mir nicht bange. (sum)