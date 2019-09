Fußball, Südbadischer Pokal: Er schlug viele gelungene Pässe und erzielte nicht zuletzt gestern gegen Pfullendorf zwei Treffer: FC 08 Villingens Mittelfeldmann Steven Ukoh. Der SÜDKURIER fragte nach.

Glückwunsch zum Sieg, aber es war bis weit in die zweite Halbzeit ziemlich eng.

So ist es. Aber letztlich ging es primär um das Weiterkommen – und das haben wir geschafft.

Wie sind Sie mit Ihrer eigenen Leistung zufrieden?

Es freut mich, dass ich zwei Tore gemacht habe, aber dass wir im Achtelfinale stehen, ist die Hauptsache. Es ist eben ein Mannschaftssport.

Apropos: Keven Feger hat Ihnen das 3:0 schön vorgelegt.

Ja, die Flanke war toll, und ich stand recht frei, so dass ich einen schönen Kopfball ansetzen konnte.

Am Samstag geht es in der Oberliga gegen den Freiburger FC. Was für eine Partie erwarten Sie da?

Einen Sieg.

Ihr Team hat eine Englische Woche vor der Brust. Ist das mit dem inzwischen ausgedünnten Kader nicht schwierig?

Ich denke, wir sind alle erfahren genug, um uns optimal auf die Begegnung vorzubereiten. Deshalb bin ich optimistisch. (sum)