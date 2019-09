Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV 08 Kuppenheim (Sonntag, 14 Uhr). (mst) Mit sieben Punkten aus drei Spielen grüßen die A-Junioren des FC 08 von der Spitze der Tabelle. Nun kommt mit dem SV Kuppenheim der erste richtige Härtetest. Kuppenheim gewann bislang beide seiner Spiele und steht auf Rang drei. „Das wird ein echter Prüfstein. Danach wissen wir, wo wir stehen“, sagt Villingens Trainer Reiner Scheu, den in dieser Woche eine Hiobsbotschaft ereilte. Innenverteidiger Nils Janz wird aufgrund eines Kreuzbandrisses lange ausfallen. „Das tut weh, weil Nils einer unserer besten Spieler ist. Wir haben aber einen großen Kader und werden versuchen, ihn im Kollektiv zu ersetzen.“ Logischster positionsgetreuer Nachrücker ist Renato Vieira Silva. Max Raufer kehrte in dieser Woche ins Training zurück. Cyril Raufer hingegen laboriert weiterhin an einer Knieverletzung, auch Philipp Braun wird ausfallen.

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Offenburger FV II (Samstag, 15 Uhr). Mit dem Offenburger FV II kommt am Samstag eine Mannschaft in den Friedengrund, die nahezu ausschließlich aus dem jüngeren U 16-Jahrgang besteht und dem Villinger Trainer Daniel Miletic noch aus dem Vorjahr bestens bekannt ist. „Es ist eine gut ausgebildete Mannschaft, die Fußball spielen will, schnell umschaltet und diszipliniert steht. Ich erwarte ein ähnliches Geduldsspiel wie in der Vorwoche gegen Bräunlingen. Wir müssen viel Druck auf die Defensive ausüben, sodass wir uns mehr Torchancen erspielen und diese in Tore ummünzen“, betont Miletic, der seiner Mannschaft eine sehr gute Trainingswoche bescheinigt. Offenburg steht nach drei Spielen auf Rang drei, einen Punkt und Platz besser als die Nullachter. Bei den Villingern werden die kranken Lamin Badije und David Miletic ausfallen.

SG Bräunlingen – SC Pfullendorf (Sonntag, 17 Uhr). (cl) Nach der knappen Niederlage gegen den FC 08 Villingen, gibt mit dem SC Pfullendorf ein weiteres Aushängeschild des südbadischen Fußballs seine Visitenkarte in Bräunlingen ab. Der Gast hat bisher eine blütenweiße Weste. Drei Spiele, drei Siege, lautet die makellose Bilanz. „Pfullendorf hat das beste Umschaltspiel der Liga, braucht wenig Torchancen und glänzt mit individueller Klasse“, beschreibt SG-Trainer Daniel Höll den Gegner. „Um gegen Pfullendorf zu bestehen, muss wirklich alles passen. Jeder meiner Spieler muss über seine Grenzen gehen. Wir dürfen uns keine Ausfälle erlauben.“ Bis auf den wohl länger ausfallenden Lucio Dilger kann Höll auf den kompletten Kader zurückgreifen.

C-Junioren Verbandsliga: FC Tiengen – FC 08 Villingen (Sonntag, 18 Uhr). Zu ungewöhnlicher Uhrzeit gastiert die C-Jugend des FC 08 beim Aufsteiger und Tabellenletzten FC Tiengen. Für die noch sieglosen Nullachter zählt nur ein Sieg. „Damit wir gewinnen, müssen wir endlich mal den Ball im Kasten unterbringen“, fordert Trainer Haris Redzepagic. Erst ein Tor gelang den Villingern in zwei Spielen. „Die Chancenverwertung war bislang mangelhaft. Uns fehlt ein richtiger Stürmer“, so der Trainer, der in dieser Woche nur mit einem Rumpfkader trainieren konnte. In Tiengen sind alle Spieler an Bord.