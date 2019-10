Fußball-Verbandsliga: 1. SV Mörsch – DJK Donaueschingen 2:4 (0:2). – Die DJK Donaueschingen gewinnt das Chancenfestival in Mörsch mit 4:2 und feiert damit den ersten Auswärtssieg der laufenden Saison.

Die Aufsteiger aus Donaueschingen begannen druckvoll, aber im Abschluss zu ungenau: Schon nach acht Minuten traf Raphael Schorpp mit einem Fernschuss nur das Lattenkreuz, wenig später scheiterte Raphael Künstler frei vor dem Tor. Nach knapp einer halben Stunde kamen die Gastgeber besser in die Partie und trafen durch den auffälligen Jose Martinez prompt den Pfosten. Kurz vor der Pause gelang der DJK ein Doppelschlag: In Minute 41 tankte sich Alieu Sarr bis zur Grundlinie durch und flankte ins Zentrum, wo ein Mörscher Verteidiger den Ball zum 0:1 ins eigene Tor einköpfte. Nur drei Minuten später erhöhte die DJK per Eckstoß, als Mike Tritschler die ungeordnete Defensive der Gastgeber bestrafte und zum 0:2 erhöhte. Dies war gleichzeitig der Pausenstand.

Anschlusstreffer nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste um Kontrolle bemüht, verschliefen aber die Anfangsminuten gänzlich und fingen sich das schnelle 1:2: Den Schuss von Jose Martinez konnte DJK-Schlussmann Sebastian Neininger nur zurück zum Schützen abprallen lassen, sodass Martinez ins leere Tor abstaubte. Die Allmendshofener hatten darauf allerdings die passende Antwort parat: Sebastian Sauter stellte nur sechs Minuten später nach einem Eckstoß den alten Abstand wieder her.

In der Folge wog das Spiel hin und her. Auf der einen Seite scheiterte Andreas Albicker am Außennetz, auf der anderen Seite rettete Alieu Sarr gerade noch auf der Linie. Eine Viertelstunde vor dem Ende fiel das vorentscheidende 1:4. Sebastian Sauter bediente Benedikt Ganter mustergültig mit einem Steilpass, Letzterer scheiterte erst am Torhüter, traf dann aber im zweiten Anlauf und machte somit den Deckel drauf. Zwar kamen die Gastgeber in der 78. Minute durch Martinez zwar per Freistoß in den Winkel zum 2:4, Donaueschingen ließ in der Schlussphase aber wenig zu und brachte den letztlich verdienten Sieg über die Zeit.

Tore: 0:1 (41.) ET, 0:2 (44.) Tritschler, 1:2 (48.) Martinez, 1:3 (54.) Sauter, 1:4 (75.) Ganter, 2:4 (78.) Martinez. – SR: Marcel Göpferich (Bad Schönborn) – ZS: 100

Trainerstimme

Tim Heine (DJK Donaueschingen): „Der Doppelschlag vor der Pause war ausschlaggebend für den Sieg. Leider haben wir kurz nach der Pause und nach dem 1:4 zweimal nicht aufgepasst, sodass wir keinen ruhigen Nachmittag hatten. Dennoch bin ich insgesamt zufrieden.“