Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: VfB Villingen – SV Rietheim. „Rietheim ist gegenwärtig kaum zu schlagen und marschiert souverän durch die Saison. Die Elf setzt sich in Villingen mit 3:1 Toren durch.“

NK Hajduk VS – FC Tannheim. „Hajduk ist auf eigenem Platz eine Macht. Da hat es jeder Gast schwer. Den Vorteil werden sie auch gegen Tannheim ausspielen, denn Hajduk will in der Tabelle weiter nach oben. Ich tippe 2:0.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Brigachtal. „Bei den Brigachtalern sah am vergangenen Wochenende Toptorjäger Kleiser die Rote Karte. Er wird den Gästen an allen Ecken und Enden fehlen. Aufsteiger Buchenberg spielt bisher eine klasse Saison und setzt sich mit 2:0 durch.“

FC Weilersbach – FC Kappel. „Weilersbach hat uns am vergangenen Wochenende die Punkte abgenommen. Ich bin mir sicher, dass diese Elf in der Tabelle noch sehr weit oben mitmischen wird. Kappel ist durch zahlreiche personelle Sorgen in arge Bedrängnis geraten. Wenn sich die Situation nicht verbessert, kann es im Tabellenkeller sehr eng werden. Weilersbach wird sich mit 3:1 durchsetzen.“

Sportfreunde Neukirch – SV Überauchen. „Beide gingen am vergangenen Spieltag leer aus. Bei Überauchen wird sich zeigen müssen, wie die Elf die 0:6-Klatsche in Fischbach verarbeitet hat. Neukirch hatte sich in Tannheim sicher auch mehr ausgerechnet. Das Spiel hat etwas von Abstiegskampf. Ich tippe 2:1.“

FC Schönwald – DJK Villingen II. „Schönwald hat eine starke Mannschaft mit Potenzial für die ersten drei Plätze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Villingen dort punktet. Mein Tipp lautet 3:1.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Fischbach. „Für uns kommt der Tabellenzweite zum falschen Zeitpunkt. Wir tun uns aktuell sehr schwer und sind in eine Tabellenregion abgerutscht, die ich nicht erwartet hatte. Um das zu verbessern, müssen wir bis zur Winterpause in allen Spielen deutlich mehr bringen. Schon Fischbach sollte uns motivieren, alles abzurufen und an die Leistungsgrenzen zu gehen. Im Vorfeld würde ich eine Punkteteilung sofort unterschreiben.“