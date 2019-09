von Arnfried Mehne

Die Schwenninger Wild Wings können doch noch im eigenen Stadion gewinnen. Beim über weite Strecken überzeugenden 5:2 Erfolg über die Krefeld Pinguine gab es außer der Heimsiegpremiere noch eine weitere: Cedric Schiemenz erzielte sein erstes DEL-Tor.

„Es ist ein tolles Gefühl. Die Mannschaft hat mir den Puck gesichert und in der Kabine auch gleich beschriftet“, hat der 20-Jährige nun ein Andenken an den speziellen Moment. Schiemenz profitierte auch davon, dass der Ex-Schwenninger Dimitri Pätzold die Scheibe nicht festhalten konnte. Schiemenz blieb hartnäckig, reagierte am schnellsten und schob die Scheibe zum 4:0 ein.

Diese Hartnäckigkeit ist der vierten Reihe immer wieder anzumerken, wenn sie von Trainer Paul Thompson aufs Eis geschickt wird, um den vorderen Reihen Zeit zum Regenerieren zu geben. „Dabei wollen wir natürlich so viel Zeit in der Offensive verbringen wie möglich und arbeiten sehr hart“, so Schiemenz.

Erzielte gegen Krefeld sein erstes DEL-Tor: Cedric Schiemenz (links). | Bild: Feißt, Werner

Gefühlte Torgefahr von allen Seiten

Zum ersten Mal in dieser Saison hatte man das Gefühl, dass von allen Reihen Torgefahr ausging, obwohl auch am Freitag Jamie MacQueen mit drei Punkten der überragende Mann der Wildschwäne war. MacQueen überholte damit auch den bisherigen Topscorer Chad Kostello, der lediglich beim 4:1 Anschlusstreffer seine Scorerwertung verbessern konnte.

Die Überzahl der Wild Wings war auch das dominierende Thema des Abends. Mit einem Mann mehr nutzte das Team drei ihrer vier Möglichkeiten ein Tor zu erzielen und sind mit einer Quote von 45,45 Prozent momentan Ligaspitze. Auf der Gegenseite war die Quote mit zwei Toren in fünf Überzahlsituationen ebenfalls glänzend.

Krefelds Trainer unzufrieden

Brandon Reid, der Übungsleiter der Krefeld Pinguine, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft trotzdem nicht zufrieden: „Wir waren von Beginn an mental nicht bei der Sache, sind nie richtig ins Spiel gekommen. Im dritten Drittel wurde es zwar etwas besser, aber es hat so nicht gereicht“. Wild Wings Coach Paul Thompson hingegen war mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden: „Ich bin mit allen meinen Spielern sehr zufrieden. Seit dem ersten Wochenende sind wir als Mannschaft weiter zusammengewachsen und haben uns deutlich verbessert“.

Die Unzufriedenheit Brandon Reids kann keineswegs die Leistung der Wild Wings schmälern, die ihrerseits die Fehler in der Defensive noch weiter minimieren konnten, zahlreiche Chancen kreierten und diese mit einer hohen Quote verwerteten. Zu Gute kam ihnen dabei mit Sicherheit, dass Jussi Rynnäs, die etatmäßige Nummer eins der Pinguine, nach gut vier Minuten mit Verdacht auf Gehirnerschütterung das Eis verlassen musste und mit dem ehemaligen Schwenninger Keeper Dimitri Pätzold ein Torhüter ins Spiel kam, der aufgrund einer langwierigen Muskelverletzung diese Saison noch kein Spiel bestreiten konnte.

Die fehlende Spielpraxis war „Dima“ durchaus anzumerken, er wirkte in der einen oder anderen Szene nicht sattelfest. Nichtsdestotrotz fuhren die Wild Wings einen, auch in der Höhe, verdienten Sieg gegen die Krefeld Pinguine ein und können sich nun voll auf das kommende Heimspiel vorbereiten, wenn am Mittwoch in der Helios-Arena gegen den EHC Red Bull München angetreten wird.