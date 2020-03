von sk

Fußball: In Freiburg wurden die Bezirkssieger aus Südbaden der Aktion „Danke Schiri“ geehrt. Die Auszeichnungen wurden in den Kategorien “Schiedsrichter U 50“, „Schiedsrichter U 50“ und „Schiedsrichterin“ vergeben. Dabei durfte sich ein Duo aus dem Bezirk Schwarzwald über die Auszeichnung freuen: In swe Kategorie Ü 50 Walter Bednarek aus Donaueschingen und in der Kategorie U 50 Dominik Wehrle aus Eisenbach.

Aus den Bezirkssiegern wählte der Verbandsschiedsrichterausschuss drei Schiedsrichter aus, die sich im kommenden Jahr mit dem Titel „Verbandssieger des Sudbadischen Fußballverbandes“ schmücken können. Erfreulich für den Bezirk Schwarzwald ist, dass Walter Bednarek den Preis in der Kategorie Ü50 gewann. Zusammen mit den zwei Siegern aus dem Bezirk Baden Baden darf er am 16. Mai auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes zum Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen SC Paderborn. Dort findet auch ein Treffen mit Bundesliga Schiedsrichtern.

Der Schwarzwälder Bezirks-Schiedsrichter-Obmann Guido Seelig (Bonndorf) meinte zur Auszeichnung von Walter Bednarek und Dominik Wehrle: „Für diesen tollen Erfolg gratulieren wir unseren beiden Bezirkssiegern. Sie haben sich die Auszeichnung durch ihr Engagement rund um das Schiedsrichterwesen mehr als verdient.“