Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – FC Auggen 1:1 (0:0). In einem gutklassigen Verbandsliga-Spiel musste sich die DJK Donaueschingen kurz vor Spielende den ersten Sieg noch nehmen lassen und kam im dritten Heimspiel zum dritten 1:1-Unentschieden.

Die DJK war schnell im Spiel und erspielte sich bereits in der zweiten Spielminute die erste Möglichkeit, die Andi Albicker nicht zur Führung vollenden konnte. Der FC Auggen versuchte, mit überlegtem und ruhigem Spielaufbau die Partie an sich zu ziehen, was aber zunächst gegen die wache, konzentriert spielende DJK nicht zu Chancen führte. Im Gegenteil: Der Aufsteiger verzeichnete seinerseits Chancen. In der 18. Minute fischte der Torhüter des FC Auggen einen stark getretenen Freistoß von Raphael Schorpp aus dem Winkel. Der anschließende Eckball landete beim völlig freistehenden Alieu Sarr, der die Direktabnahme aus sieben Metern knapp über das Tor setzte.

Bis dato war vom FC Auggen noch keine klare Tormöglichkeit zu sehen. In der 31. Minute wurde ein Schuss von Hendrick Hölzenbein aus 20 Metern noch zur Ecke abgefälscht. Kurz darauf kam die DJK zur nächsten hochkarätigen Chance: Alieu Sar kam erneut nach einem Eckball völlig frei zum Kopfall, aber der gute Torwart der Gäste entschärfte den Aufsetzer.

So stellten sich beide Teams schon auf ein 0:0 zur Pause ein. In der dritten Minute der Nachspielzeit bekam der FC Auggen aus 20 Metern Entfernung zum Tor noch einen Freistoß zugesprochen. Dieser landete zum Glück für den Aufsteiger am Pfosten und der nachfolgende Kopfball über dem Tor. So ging es torlos in die Halbzeit.

Nach der Pause kam ein sehr engagierter FC Auggen aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute hatte die DJK Glück, als ein Kopfball des agilen Bischoff aus kurzer Distanz knapp über die Latte strich. Der FC Auggen diktierte nun mit mehr Druck und Engagement das Geschehen und die DJK versuchte zu entlasten. Klare Tormöglichkeiten für den FC Auggen blieben aber noch Mangelware. In der 57. Minute dann ein Angriff der DJK über Christian Limberger, der mit seiner präzisen Flanke Max Schneider mustergültig bediente, und dieser mit einem Kopfball aus kurzer Distanz die viel umjubelte 1:0-Führung erzielte.

Der FC Auggen erhöhte von nun an noch einmal deutlich die Intensität im Spiel und der Druck für die DJK wurde immer größer. Allerdings konterte der Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt noch gefährlich und hatte in der 70. Minute die Riesenchance durch Stephan Ohnmacht, um auf 2:0 zu erhöhen. Aber der Auggener Torwart reagierte gegen den Torjäger erneut sehr gut. Die nächste Möglichkeit hatte Sebastian Sauter, der über die linke Seit mit vorgestoßen war, aber seinen Schuss aus 18 Metern deutlich verzog.

Der FC Auggen wollte in der Schlussphase mit Macht den Ausgleich und drückte die Heimelf immer deutlicher in die eigene Hälfte. Der Aufsteiger war in den letzten zehn Minuten des Spiels nicht mehr in der Lage, entscheidend zu entlasten, kämpfte aber mit Einsatz und taktischer Disziplin. In der 87. Minute war es aber dann soweit: Bischoff stellte mit einem Kopfball aus kurzer Distanz nach einem Eckstoß den am Ende gerechten Endstand zum 1:1 her.

Tore: 1:0 (57.) Schneider, 1:1 (87.) Bischoff, SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim), ZS: 250.

DJK Donaueschingen: Neininger, Erndle (80. Wetzig), Sarr, Limberger, Wild, Sauter, Schorpp (88. Reich), Hölzenbein (72. Künstler), Schneider, Albicker (70. Ganter) , Ohnmacht.