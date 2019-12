von unserer Sportredaktion

Basketball, 2. Bundesliga: In der 2. Basketball Bundesliga ProA haben zum Ende der Hinrunde die meisten Teams personell nachgerüstet. Die wiha Panthers haben Ende November bereits Ivan Mikulic verpflichtet. Nun soll mit Drew Brandon ein weiterer erfahrener Spielgestalter die Fäden im Spiel der Schwenninger ziehen.

Die ProA ist für den 27-jährigen Amerikaner kein unbekanntes Pflaster. Im Jahr 2015 startete der 1,95 große Guard seine Profikarriere bei den Bayer Giants Leverkusen und zeigte sich dort als vielseitiger Spielgestalter. Wie bereits zu Collegezeiten an der Eastern Washington University konnte Brandon auch auf Profiniveau nachweisen, dass er ein Spieler ist, der jede Spalte des Statistikbogens füllen kann. Egal ob Punkte, Assists, Rebounds oder Steals: Drew Brandon ist einer jener Spielertypen, die immer Wege finden, ein Spiel positiv beeinflussen zu können. Nach seinem Engagement in Deutschland spielte Drew Brandon bei Erstligateams in Rumänien, Finnland und Polen.

Im Januar 2018 gelang ihm das Kunststück mit 28 Punkten, 18 Rebounds und 11 Assists in drei Kategorien zweistellige Werte zu erzielen. Damit war der gebürtige Kalifornier erst der neunte Spieler in der polnischen Ligageschichte, der ein „Triple Double“ auflegen konnte. Die aktuelle Saison begann Drew Brandon bei Legia Warschau und spielte dort sogar in der Qualifikationsrunde der Basketball Champions League international. Mit durchschnittlich 8,8 Punkten, 3,3 Assists und 5,1 Rebounds spielte er eine solide Saison. Nach dem schlechten Saisonstart Legia Warschaus wurde sein Vertrag jedoch aufgelöst.

„Es ist für uns ein glücklicher Umstand, dass ein Spieler vom Kaliber Drew Brandons kurzfristig auf dem Markt verfügbar war“, zeigt sich Panthers-Trainer Alen Velcic glücklich über seinen neuen Schützling. „Zu Beginn der Saison hätten wir uns einen Spieler seines Formats nicht leisten können. Seit seinem ersten Jahr in Deutschland hat sich Drew Brandon kontinuierlich weiterentwickelt und mehrfach bewiesen, dass er auf diesem Niveau ein Team anführen kann. Für einen Guard ist er erstaunlich stark im Rebounding und hat diese Saison in der polnischen Liga 40 Prozent seiner Dreipunktewürfe getroffen. Mit seinen fünf Profijahren in Europa stellt er für uns ein klares Upgrade auf der Point Guard-Position dar“, sagt der Schwenninger Coach.