Fußball-Kreisliga B: Von Staffel eins bis drei ist in allen B-Ligen im Bezirk Schwarzwald zur Winterpause etwas mehr als die Hälfte absolviert. In allen drei Ligen deutet sich ein spannendes Rennen um den Titel und den Aufstieg an.

Staffel 1: Absteiger SV Niedereschach ist mit 32 Punkten nach 13 Spielen in der Pole Position. Spielertrainer Marco Tümpel zeigt sich zum Abschluss der Hinserie hochzufrieden. „Wir haben nur ein Spiel verloren und über 50 Tore geschossen. Das spricht eine deutliche Sprache. Auch unsere Defensive ist mit nur elf Gegentreffern ein Schlüssel zum Erfolg“, erklärt Tümpel, der zwei vergebenen Punkten beim 0:0 gegen den Verfolger FC Triberg am vergangenen Wochenende hinterhertrauert. Stichwort Triberg: Der Tabellenzweite liegt mit drei Punkten Rückstand und einem absolvierten Spiel weniger auf dem Konto noch voll in Reichweite. Allerdings hat das Team von Trainer Manuel Holzweißig das deutlich schlechtere Torverhältnis als die Niedereschacher.

Für Tümpel zählen aber noch mehr Teams zum Kreis der Titelkandidaten: „Auch Unterkirnach und Weiler können ganz oben mitspielen. Es wird ein spannender Meisterkampf. Unser Ziel ist es ganz klar, ganz oben zu bleiben.“

Bei den Sportfreunden Schönenbach übernahm Mario Ketterer nach zehn Spieltagen als Spielertrainer das Amt von Massimo Guaglianone. Zählbares ist für den ehemaligen Spieler und geschäftsführenden Vorstand des FC 08 Villingen noch nicht herausgesprungen. „Leider haben wir zuletzt die wichtigen Spiele gegen Niedereschach und Unterkirnach verloren, weshalb uns einige Punkte fehlen. Es dauert noch, bis wir ein funktionierendes Spielsystem eingeführt haben. Ich bin gerade dabei, die Grundideen eines 4-4-2 einzuüben“, erklärt Ketterer, der in dieser Saison bereits zwölf Tore erzielte und positiv auf das zweite Halbjahr der Saison blickt. „Wir wollen ein eingespieltes Team sein und stabil auftreten. Wenn uns dies gelingt, dann ist einiges möglich.“ Den Kampf um die Meisterschaft hat der Trainer des Tabellenfünften angesichts von 14 Punkten Rückstand auf Niedereschach bereits abgeschrieben. „Die vorderen Mannschaften sind enteilt.“

Staffel 2: Diese Liga führt der SV Mundelfingen an. Für viele überraschender Zweiter mit zwei Zählern Rückstand ist der TuS Blumberg. Nachdem der Verein die Vorsaison noch auf dem vorletzten Rang abschloss, schnuppert Blumberg nun am Aufstieg in die Kreisliga A. „Dass die Entwicklung so schnell geht, habe ich nicht erwartet“, sagt TuS-Trainer Frank Berrer, der eine Erklärung dafür hat. „Wir haben uns auf allen wichtigen Positionen gut verstärkt. Zudem haben die Jungs eine positive Stimmung und wissen, was sie draufhaben.“ Dennoch stapelt der Trainer tief. „Es wäre vermessen, jetzt vom Aufstieg zu sprechen. Wenn es kurz vor Saisonende noch möglich ist, werden wir natürlich alles dafür tun und es mitnehmen.“ Die SG Aulfingen/Leipferdingen steht nur vier Punkte hinter Blumberg und hat noch ein Nachholspiel, auch Oberbaldingen und Döggingen sind noch in Schlagdistanz. Berrer erwartet daher eine spannende Rückrunde. „Ich glaube nicht, dass es nur ein Zweikampf zwischen Mundelfingen und uns wird. Ich habe noch viele andere Mannschaften auf dem Zettel, die alle ein Wörtchen mitzureden haben.“

Staffel 3: In Staffel 3 steht eine Mannschaft an der Spitze, die im Vorjahr noch der Staffel 1 angehörte und in der Relegation den Aufstieg verpasste. Der FC Gütenbach wechselte im Sommer die Liga und steht nun ungeschlagen an der Spitze von Staffel drei. Das Team von Spielertrainer René Kaltenbach holte in den ersten zwölf Partien 32 von 36 möglichen Punkten. Die Gütenbacher haben zwei Teams dicht im Nacken. Auf Rang zwei folgte der punktgleiche SV Friedenweiler, der allerdings ein Spiel mehr absolviert hat.

Mit nur einem Punkt Rückstand steht Absteiger der SV Gündelwangen auf dem dritten Tabellenplatz. Der Vereinsvorsitzende der Gündelwanger, Thorsten Schübel, zieht ein positives Fazit der Hinrunde: „Mit dem neuen Trainer David Invernot-Perez funktioniert es bislang sehr gut. Er hat gute Stimmung in das Team gebracht. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise der Auftritte stimmen.“ Nach dem Abstieg im Vorjahr sei die sofortige Rückkehr in die Kreisliga A kein Muss. „Wir wollen die erste Saison mit dem neuen Coach sauber zu Ende bringen. Der Aufstieg ist nicht unser ausgerufenes Ziel. Natürlich wollen wir aber bis zuletzt ganz oben mitspielen. Es wird ein spannender Dreikampf mit Gütenbach und Friedenweiler.“