Tennis: Dominik Koepfer ist weiterhin in Topform. Der Furtwanger meisterte beim ATP-Turnier im chinesischen Zhuhai die Qualifikationsrunde. Im ersten Quali-Spiel schlug der 25-Jährige am Samstag den Chinesen He Yecong in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6. Am Sonntag setzte sich Koepfer beim mit 931.335 Dollar dotierten Hartplatzturnier ebenfalls in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:3 gegen den Japaner Yulchi Sugita durch.

„Es war ein guter Start für mich, aber nicht so einfach, nach einer langen Reise und einem anderen Klima. Sugita stand bereits unter den Top 100 und spielte die vergangenen Monate gut“, meinte Koepfer nach seinen ersten Spielen seit dem grandiosen Achtelfinal-Einzug bei den US Open.

Bereits am Dienstag bestreitet Koepfer das Erstrundenmatch um den Einzug ins Achtelfinale. Um 8.35 Uhr mitteleuropäischer Zeit trifft die Nummer 85 der Weltrangliste auf den Chinesen Zhang Zhizhen. Der 22-Jährige aus Shanghai rangiert auf Platz 224 der Weltrangliste.