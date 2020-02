Bahnradsport: Ein Top-Ereignis wird die Bahnrad-Weltmeisterschaft vom 26. Februar bis 1. März im Velodrom Berlin. Der Bund Deutscher Radfahrer hat jetzt sein erweitertes WM-Aufgebot nominiert. Mit dabei ist auch der Unterbaldinger Domenic Weinstein vom Team rad-net Rose. Weinstein darf sich große Hoffnungen machen, die deutschen Farben in der Einer- und Mannschaftsverfolgung zu vertreten.

Im vergangenen Jahr holte sich Weinstein bei der WM die Silbermedaille in der Einerverfolgung und wurde mit der Mannschaft Fünfter. Für viel Aufsehen sorgte Ende 2019 der Sieg der deutschen Mannschaft beim Weltcup in Hongkong. Die WM in Berlin ist der große Höhepunkt vor den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio.