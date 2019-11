Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Da der bisherige Tabellenzweite FC Fischbach gegen Neukirch lediglich 1:1-Unentschieden spielte, kletterte die SG Buchenberg/Neuhausen auf den zweiten Rang. Grundlage dafür war der eigene 5:4-Erfolg in Tannheim. „Es war ein komisches Spiel. Eigentlich nimmst du keine Punkte mit, wenn du auswärts vier Tore kassierst. Auf beiden Seiten gab es viel Patzer in den Abwehrreihen, sodass es zu neun Toren kam“, bilanziert SG-Trainer Martin Hils. Rang zwei bei Saisonhalbzeit übertrifft unterdessen die Erwartungen beim Aufsteiger. „Das primäre Ziel, der Klassenerhalt, sollte geschafft sein. Wir sind vor zwei Jahren mit 32 Punkten abgestiegen. Jetzt haben wir 28 Zähler. Wir werden jetzt nicht aufhören zu punkten und daher ist das erste Ziel erfüllt“, fügt Hils an.

Mit einem Punkt musste sich der FC Fischbach auf eigenem Platz gegen Neukirch (1:1) begnügen. „Wir haben uns das Ergebnis selbst zuzuschreiben. Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Gegen kampfstarke Neukircher haben wir viel zu selten die richtigen Lösungen gefunden“, bilanziert Trainer Michael Wildermann. Zudem mussten die Fischbacher den Punkt teuer bezahlen, denn sie verloren Ralf Bruder mit einer schweren Knieverletzung. Die Fischbacher, die zu den spielstärksten Teams der Staffel gehören, haben die Qualitäten nicht abgerufen. „Die Mannschaft hat nach einer halben Saison meine Spielphilosophie verstanden. Diesmal aber haben wir zwei Punkte liegen gelassen“, fügt Wildermann an.

Einen Punkt aus Fischbach nahmen die Sportfreunde Neukirch sehr gern mit. „In der Nachspielzeit wurde uns ein aus meiner Sicht reguläres Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Wir hätten auch zwei Zähler mehr mitnehmen können“, sagt Trainer Andreas Binder. Aus seiner Sicht „passt es bei uns gerade ganz gut“. Neukirch hat bei Saison-Halbzeit erstmals Rang acht erobert, die bisher beste Platzierung nach 13 Spielen. „Wenn die Jungs ihr Potenzial ausschöpfen, ist sogar noch mehr drin“, ist sich Binder sicher.

Der VfB Villingen zeigte bei der 1:2-Niederlage im Stadt-Derby gegen die DJK Villingen II eine enttäuschende Leistung. Das Auf und Ab beim VfB geht weiter. „Die Partie hatte mit Fußball nichts zu tun. Das war Not gegen Elend. Bei uns fehlen vier Spieler krankheitsbedingt und wir haben es nicht geschafft, die Ausfälle zu kompensieren. So ein Spiel darfst du eigentlich nie verlieren“, findet VfB-Trainer Toni Szarmach deutliche Worte. Geärgert hat sich Szarmach, „dass wir zwei glasklare Elfmeter nicht bekommen haben“, doch allein die Tatsache sei nicht für die Niederlage verantwortlich. Seine Elf habe einen schwachen Eindruck hinterlassen.

Die zuletzt enttäuschenden Ergebnisse der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach setzten sich mit der 0:2-Pleite beim Vorletzten FC Kappel fort. „Es läuft einfach nicht“, sagt Spielertrainer Gianvito Romeo, der seinen Job abgegeben hat. Nicht ganz glücklich waren die SG-Akteure mit den Entscheidungen des jungen Schiedsrichters. „Einen 14-Jährigen mit so einem wichtigen Spiel zu betrauen ist sicher nicht ideal“, so Romeo. Allein daran sei die Niederlage aber nicht festzumachen. Einen Punkt holte die SG aus den vergangenen fünf Partien, was zur Talfahrt führte.

Schlusslicht SV Überauchen feierte mit dem 2:1-Heimsieg gegen Hajduk VS seinen zweiten Saisonsieg. „Ich habe immer gesagt, dass wir Spiele gewinnen können, wenn wir einmal nicht einem Rückstand nachlaufen müssen. Genau das war am Samstag der Fall. Meine Mannschaft hat sich mit zwei Treffern belohnt und bis zum Ende gekämpft, um die Führung über die Zeit zu bringen“, resümiert Trainer Ilter Kozanoglu. Überauchen schaffte das Kunststück, mit nur sieben eigenen Treffern schon acht Punkte zu holen. Nun wünscht sich der Trainer aus den restlichen Spielen gegen die SG Buchenberg zu Hause und in Schönwald weitere Zähler. „In der Winterpause werden wir versuchen, die Mannschaft zu verstärken. Wir halten die Augen offen“, so Kozanoglu.