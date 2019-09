Im dritten Versuch holten die Wild Wings ihren ersten Dreier vor eigenem Publikum. Die Schwenninger bezwangen die Krefeld Pinguine vor 3292 Zuschauern mit 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Toren und stellten mit drei Treffern ihre Stärke im Powerplay eindrucksvoll unter Beweis.

Offensivstarkes Spiel

Von der ersten Minute an spielten beide Teams mit offenem Visier und demonstrierten, wo ihre Stärken liegen: im Angriff. Offensive war Trumpf im ersten Drittel – allerdings mit einem Unterschied: Die Wild Wings trafen zweimal, während bei Krefeld vorne die Null stand. Für das Ergebnis waren zwei Faktoren verantwortlich: Schwenningens Torhüter und das überragende Powerplay. In Minute drei parierte Dustin Strahlmeier glänzend gegen Chad Costello und in Minute elf gegen Jacob Lagacé.

Frühe Führung durch Marcel Kurth

Die Gäste dagegen mussten schon nach 260 Sekunden den Torhüter wechseln. Der Finne Jussi Rynnas hatte sich bei einer Abwehraktion verletzt und räumte seinen Platz für Dimitri Pätzold. Der ehemalige SERC-Keeper stand noch keine drei Minuten zwischen den Pfosten, da schlug es auch schon hinter ihm ein. Marcel Kurth nutzte das erste Überzahlspiel der Schwenninger zur 1:0-Führung (7.). Der Stürmer stand nach einem Schuss von Jamie MacQueen dort, wo Abpraller am gefährlichsten sind: im sogenannten Slot.

Starkes Powerplay der Wild Wings

Auch Tor Nummer zwei resultierte aus einem Powerplay. Diesmal setzte Verteidiger Christopher Fischer von der blauen Linie zum Schlagschuss an. Markus Poukkula hielt seinen Schläger dazwischen und fälschte den Puck unhaltbar für Pätzold vorbei ins Netz ab. Ironie des Schicksals: Der Krefelder Schlussmann hatte die Strafe durch eine Spielverzögerung selbst verursacht. Das Überzahl-Spiel ist in dieser Saison die stärkste Waffe der Wild Wings. Neun Tore aus 20 Powerplay-Situationen – was für eine Quote! Es sollte nicht das letzte sein an diesem Abend.

Im zweiten Abschnitt benötigten die Schwenninger keinen nummerischen Vorteil, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. In Minute 23 düpierte Jamie MacQueen den bedauernswerten Pätzold mit einem Schuss durch die Schoner. Es war bereits der siebte Saisontreffer für den Kanadier – eine stolze Bilanz.

Schwenningen hatte die Partie in der Hand

Hatten die Rheinländer im ersten Abschnitt noch ordentlich mitgespielt, waren sie in dieser Phase ausnahmslos mit Abwehrarbeit beschäftigt. Und damit völlig überfordert. Angriff auf Angriff rollte Richtung Krefelder Tor. Die Gäste hielten dem Druck nicht mehr Stand und kassierten prompt Gegentreffer Nummer vier. Cedric Schiemenz, der 20-Jährige aus der vierten Reihe, bezwang Pätzold im zweiten Versuch und freute sich über sein erstes DEL-Tor. Kurz vor Ende des zweiten Drittels waren die Gäste erstmals erfolgreich. Chad Costello nutzte ein Krefelder Powerplay zum 4:1 (38.).

Verdienter Erfolg geriet nicht mehr in Gefahr

Sollte das knappe Dutzend an Krefelder Fans zu diesem Zeitpunkt noch mal Hoffnung geschöpft haben, so erstickte Pat Cannone diese im Keim. In Minute 42 markierte der US-Amerikaner mit dem dritten Schwenninger Powerplay-Tor an diesem Abend das 5:1. Zwar verkürzte Philip Bruggisser ebenfalls in Überzahl auf 5:2 (45.), doch der verdiente Erfolg der Wild Wings geriet nicht mehr in Gefahr. Die letzten Minuten wurden von stehendem Applaus begleitet. „Der ERC ist wieder da“, hallte es von den Rängen. Es macht wieder Spaß, den Puckjägern vom Neckarquell zuzuschauen. Am Sonntag sind die Wild Wings spielfrei.