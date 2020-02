Am Mittwoch beginnt die Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz (Italien) mit der Eröffnungsfeier. Mit dabei ist Janina Hettich vom SC Schönwald. Der SÜDKURIER sprach unmittelbar vor den Titelkämpfen mit der 23-jährigen Biathletin aus Lauterbach.

Janina, Sie sind am Sonntag mit dem deutschen Team in Antholz eingetroffen. Wie war die Anreise?Da wir uns zuletzt in Ridnaun im Trainingslager vorbereitet hatten, war die Anreise sehr entspannt. Nach einer Stunde Fahrt waren wir da.Am Mittwoch