Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Nach nur zwei Spielen am vergangenen Wochenende, sind nun alle zwölf Teams am zweiten Spieltag im Einsatz. Die SG Mönchweiler/Peterzell, 2:1-Auftaktsieger gegen NK Zagreb Villingen, gastiert beim FC Schonach II, einem Absteiger aus der Kreisliga A. Da die Schonacher in der Landesliga-Elf größere personelle Sorgen haben, wird es auch in der zweiten Vertretung schwer, eine schlagkräftige Elf zu formieren. Der SV Nußbach, der zum Auftakt ein 2:2 in Unterkirnach erreichte, trifft ebenfalls auf einen Absteiger aus der Kreisliga A. Die Dittrich-Elf empfängt den SV Niedereschach. Unterkirnach hingegen muss beim FC Weiler antreten, der in dieser Saison ganz oben an der Tabellenspitze mitmischen will. Am Samstag stehen zwei brisante Derbys an. Der FC Triberg empfängt den FV/DJK St. Georgen und der FC Furtwangen II die Sportfreunde Schönenbach, die sich in der Tabelle deutlich weiter oben einordnen wollen. Triberg hat vor der Saison einige Spieler zurückgeholt und will bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitsprechen. Ebenfalls ein Derby ist die Partie von NK Zagreb Villingen gegen den FKB Villingen.

Blumberg erwartet Mundelfingen

Staffel 2: Der TuS Blumberg eroberte am ersten Spieltag Rang eins mit einem 4:1-Erfolg in Grüningen. Nun erwarten die Eichbergstädter mit dem SV Mundelfingen eine Elf, die am ersten Spieltag ebenfalls dreifach punktete. Mundelfingen überraschte die zweite Vertretung des FC Bad Dürrheim mit einem 3:1-Erfolg. Hinter Blumberg hat der FC Gutmadingen II zunächst den zweiten Platz eingenommen. Die Gutmadinger gehen auch gegen den FC Grüningen auf eigenem Platz als Favorit in die Partie. Die SG Döggingen/Hausen vor Wald, gleichfalls mit drei Punkten gestartet, trifft auf die SG Aulfingen/Leipferdingen, die am vergangenen Wochenende spielfrei war. Heimrecht hat der TuS Oberbaldingen im Spiel gegen den FC Wolterdingen. Die Gäste kassierten zuletzt eine überraschende 1:3-Heimpleite gegen Gutmadingen, während der TuS in Ewattingen mit einem 1:0-Erfolg vom Platz ging. In einem weiteren Spiel empfängt der FC Bad Dürrheim II den FC Hüfingen. Beide Mannschaften starten mit Niederlagen. Ewattingen ist spielfrei.

Gütenbach steigt ein

Staffel 3: Alle zwölf Mannschaften sind am Wochenende im Einsatz. Seine Premiere gibt der FC Gütenbach, der aus der Staffel 1 kam. Gütenbach, am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz, muss zum SV St. Blasien. Erster Spitzenreiter ist der SV Gündelwangen nach dem klaren 8:1-Erfolg gegen Reiselfingen. Gündelwangen gastiert beim TuS Bonndorf II, der mit dem 7:0-Erfolg in Neustadt einen ähnlich furiosen Start hinlegte. Der FC Neustadt II ist in Friedenweiler gefordert, während der FC Reiselfingen den SV Titisee erwartet. Der VfB Mettenberg, bisher noch ohne Spiel, hat Heimrecht gegen den FC Bernau. Die Gäste kommen mit der Empfehlung eines 5:0-Erfolgs gegen Göschweiler. In der Partie SV Göschweiler gegen den SV St. Märgen stehen sich zwei Teams gegenüber, die den Auftakt verpatzten.