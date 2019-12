Basketball, ProA: Ein gebasteltes Trikot, ein Zuschauerrekord und ein kleiner Seitenhieb – das Duell der wiha Panthers Schwenningen gegen die Tigers Tübingen hatte auch abseits des Parketts interessante Randgeschichten.

Zuschauerrekord: Mit 4060 Zuschauern pulverisierten die wiha Panthers ihre vorherige Bestmarke von 1504 Fans aus der Vorsaison. Vom Allzeit-Rekord im deutschen Unterhaus sind die Neckarstädter damit aber noch weit entfernt. Diesen hat der FC Bayern München mit 12.200 Zuschauern in der Saison 2010/11 inne. Der Saisonschnitt der Panthers verbesserte sich mit Hilfe dieses Spiels auf 1085, wodurch die Aufsteiger in der Zuschauertabelle einen Sprung auf Rang zehn machten. Die Panthers ließen es auf der Pressekonferenz nach der Partie anklingen, dass der „Super Slam“ in der Helios Arena keine einmalige Sache bleiben soll. So ist es denkbar, in Zukunft mögliche Playoff-Partien ebenfalls am Bauchenberg auszutragen. Dass dies in der laufenden Saison passiert, ist unwahrscheinlich. Trotz des Sieges über Tübingen haben die Panthers immer noch drei Siege Rückstand auf die Playoff-Plätze, aus den verbleibenden 16 Spielen müssten zum Erreichen von Rang acht in etwa zehn gewonnen werden.

Seitenhieb: Derby-Stimmung wollte bei den mitgereisten Tübinger Fans nicht aufkommen. Sie sendeten den Schwenningern mittels eines Banners mit der Aufschrift „Not our Derby“ eine klare Botschaft und verwiesen damit auf die fehlende Tradition des Duells zwischen den Tigers und den Panthers. Geht es nach Schwenningens Trainer Alen Velcic, dürfte sich dies in den kommenden Jahren ändern. „Ich hoffe, dass sich eine schöne Rivalität zwischen den beiden Vereinen entwickelt“, so der Trainer bereits im Vorfeld der Partie. Ein Tübinger Fan zeigte sich jedoch angetan vom neuen Lokal-Rivalen: „Für unsere Reisekasse wäre es günstig, wenn Schwenningen in der ProA bleiben würde.“

Improvisiert: Am Freitag machten die Panthers die Verpflichtung von Daniel Loh offiziell, tags darauf trug der Neuzugang vom Bundesligisten Göttingen bereits das orange-farbenee Trikot. Der Transfer ging wohl so schnell über die Bühne, dass keine Zeit für die Beflockung von Lohs Trikot mit der Nummer 17 war. So musste kurzerhand ein handschriftliches Stück Papier mit dem Namen auf die Spieluniform geklebt werden. Viel Zeit zum Präsentieren hatte Loh nicht, der 24-Jährige erlebte in etwas mehr als zwei Minuten Spieldauer ein unglückliches Debüt. „Es ist alles ziemlich neu für mich. In Göttingen kam ich nie zum Einsatz, sodass ich das erste Profi-Spiel meiner Karriere für die Panthers bestreiten durfte. Es war bislang schwer, in der Offensive immer am richtigen Ort zu sein. Es macht aber Spaß“, so der 2,03 Meter große Deutsch-Amerikaner, der vor der Saison vom College in Florida nach Übersee wechselte und in Schwenningen bis Saisonende unterschrieb.