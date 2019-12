Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Tigers Tübingen (Samstag, 20 Uhr, Helios Arena). Mit einer Rekordkulisse im Rücken, wollen die wiha Panthers Schwenningen beim Derby gegen die Tigers Tübingen in der Helios Arena ein Basketball-Spektakel abliefern und nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg einfahren. Mit dabei helfen soll Probespieler Daniel Loh.

Das Duell Panthers gegen Tigers kann als Duell der Enttäuschten bezeichnet werden. Beide Mannschaften laufen bislang ihren Ansprüchen hinterher. Während die Panthers mit Rang 13 gegen den Abstieg kämpfen, stehen die Tigers mit Platz neun derzeit außerhalb der Playoffs. „Beide spielen bislang unter ihren Möglichkeiten. Ich hätte die zwei Teams zu diesem Zeitpunkt der Saison weiter oben in der Tabelle erwartet“, gibt Panthers-Trainer Alen Velcic zu. Um seine Mannschaft zu verstärken, nahm Velcic in dieser Woche den Deutsch-Amerikaner Daniel Loh ins Team auf. Er wird einen 14-Tage-Probevertrag erhalten und aller Voraussicht nach bereits am Samstag erstmals zum Einsatz kommen. Der 24-jährige und 2,03 Meter große Flügelspieler stand zuletzt beim Bundesligisten BG Göttingen unter Vertrag, wo er allerdings zu keiner Einsatzminute gekommen war. „Daniel hat zwar ein paar unrunde Bewegungen, ist aber athletisch, groß und kann für uns eine tolle Rolle spielen“, so Velcic, der personell bis auf den Langzeitverletzten Junior Searcy aus den Vollen schöpfen kann.

Drew Brandon, der andere Neuzugang im Bunde, wurde in dieser Woche bereits wesentlich besser in das Mannschaftsgefüge der Panthers integriert. „Die Spielzüge laufen nun besser, er spielt selbstbewusster und kennt seine Mitspieler nun besser“, lobt Velcic den Point Guard, der gegen Tübingen bereits eine Hauptrolle einnehmen kann.

Mit der Playoff-Teilnahme als Minimalziel in die Saison gestartet, liegt hinter den Tigers Tübingen bisher eine von Aufs und Abs geprägte Saison. Nach vier Siegen aus den ersten fünf Spielen folgte eine schwächere Phase, sodass die Unistädter nun mit einer Bilanz von acht Siegen sowie sieben Niederlagen auf Rang neun stehen und auf die Playoff-Ränge schielen. Mal schlagen die Tigers Topfavoriten wie Bremerhaven oder Nürnberg, auf der anderen Seite ist das Team des erfahrenen Trainers Doug Spradley aber auch immer für eine überraschende Niederlage gegen Kellerkinder gut. In Schwenningen wird der ehemalige Bundesligist aber leicht favorisiert sein.

Kopf des Teams ist Center und Kapitän Enosch Wolf, der knapp elf Punkte und sechs Rebounds pro Spiel auflegt. In einer ausgeglichen besetzten Zehn-Mann-Rotation ohne klare Scoring-Option Nummer eins legen gleich vier Spieler zwischen zehn und zwölf Punkte auf. Point Guard Diante Baldwin ist mit fünf Assists einer der besten Vorlagengeber der Liga, während die drei Center in den Reihen der Tigers für eines der stärksten Rebounding-Bilanzen der Liga sorgen. „Tübingen hat ein gutes und schnelles Team, das von einem erfahrenen Trainer gut gecoacht wird. Unsere Hauptaufgabe wird es sein, die sehr effektiven Amerikaner aus dem Spiel zu nehmen“, betont der ehemalige Tiger Yasin Kolo, jetzt in den Reihen der Panthers. Coach Velcic weiß: „Tübingen ist gefährlich, ist allerdings sehr von ihren Amerikanern abhängig. Wir dürfen ihren Schützen keine freien Würfe erlauben.“

Auch die Tigers zollen dem Gegner im Vorfeld der Partie Respekt. “Schwenningen ist viel besser als dies der Tabellenplatz im Moment aussagt. Sie sind tief besetzt, viele Spieler können mehrere Positionen spielen und verfügen gleichzeitig über gute Scoring-Möglichkeiten“, warnt Tigers-Trainerfuchs Spradley vor den wiha Panthers.

Diese wiederum sollten sich vor allem in der Offensive steigern, um im Spiel des Jahres vor schätzungsweise etwa 4000 Zuschauern eine Chance auf den Sieg zu haben. „Wir müssen mit mehr Selbstvertrauen spielen, dürfen nicht nervös sein und sollten mit Spaß an die Sache herangehen“, erklärt Yasin Kolo. Coach Velcic ergänzt: „Die Tagesform wird entscheidend sein. Wir gehen dieses Spiel zuversichtlich und voller Vorfreude an.“