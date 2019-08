Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – FV Lörrach-Brombach (Sonntag, 15 Uhr). Mit dem FV Lörrach-Brombach stellt sich am Sonntag der aktuelle Tabellenführer in Allmendshofen vor. Die Gäste teilen sich Rang eins mit dem SV Weil, haben jedoch keine blütenweiße Weste mehr. Donaueschingen geht mit der Empfehlung des 4:0-Erfolgs am Mittwoch im südbadischen Pokal bei der SG Dettingen in die Partie. Die Gäste hatten spielfrei, nachdem sie schon in der Pokalrunde eins gegen den Bahlinger SC ausgeschieden waren.

„Der 4:0-Erfolg am Mittwoch ist vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen, aber wir nehmen die Treffer und das Erfolgserlebnis gerne mit. Wir wollten im Pokal in die Runde der letzten 16 Mannschaften und sind stolz, dass wir es erneut geschafft haben“, sagt DJK-Trainer Tim Heine. Vor allem die Effektivität der Chancenauswertung in Halbzeit zwei habe den Unterschied ausgemacht. Heine hofft, dass dieser Erfolg Rückenwind für das kommende Heimspiel in der Meisterschaft gibt und nimmt seine Elf gleichzeitig in die Pflicht. „Jetzt muss der erste Punktspielsieg her. Da spielt es auch keine Rolle, wie der Gegner heißt und wo er in der Tabelle steht. Das erwarte ich jetzt einfach.“

Am Sonntag ist taktisch jedoch mit einem ganz anderen Spiel als am Mittwoch zu rechnen. Stand die SG Dettingen sehr tief in der eigenen Defensive, so wird sich Lörrach-Brombach mit Sicherheit anders aufstellen. Für die Allmendshofener heißt das, stabil in der eigenen Abwehr zu agieren. Außerdem werden die Spieler wohl nicht wieder in so viele Torabschlusspositionen kommen. Es könnte ein Spiegelbild der ersten Partie gegen Pfullendorf werden, als die Donaueschinger ebenfalls stark in der eigenen Defensive gebunden waren, wenngleich Heine schon damals deutlich machte, „dass das nicht unserer Spielphilosophie entspricht“.

Heine nutzte am Mittwoch das Spiel, um allen verfügbaren Spielern Einsatzzeiten zu geben. Raphael Schorpp und Christian Limberger stehen ebenso wie Heiko Reich vor ihrem Punktspieldebüt in der neuen Saison. Mit ihnen soll noch mehr Kreativität in das eigene Spiel einziehen. Mit einem Sieg wären beide Konkurrenten punktgleich. Heine: „Genau das muss unser Ziel sein.“

Denzlinger Trainer wirft hin

(ak) Kaum hat die Verbandsligasaison begonnen, da sorgt der FC Denzlingen schon wieder für Schlagzeilen. Am Montag stellte Trainer Dino Saggiomo sein Traineramt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung, „auf eigenen Wunsch“, wie Michael Kuwert, der Vorsitzendes des FCD bestätigte. Nicht bestätigen wollte der Vorsitzende des FCD indes das Gerücht, nach dem innerhalb der Mannschaft Unmut über Saggiomos Arbeitsweise und Taktik laut geworden und daraufhin aus Spielerkreisen Kritik an den Vorstand herangetragen worden sei. Bis auf Weiteres wird die Mannschaft von Frank Lengner trainiert