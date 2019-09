Basketball, ProA: Dass akrobatische Korbleger genauso mitreißend sein können wie weite Dreier oder krachende Dunks, wissen wenige so gut wie David Dennis. Der pfeilschnelle Spielmacher der wiha Panthers Schwenningen ist auf dem besten Weg zum Leistungsträger und Führungsspieler.

Neben den sportlichen Qualitäten legt Panthers-Trainer Alen Velcic bei potenziellen Neuzugängen mindestens genauso viel Wert auf deren Charakterzüge. Mit David Dennis scheint ihm im Sommer ein Glücksgriff gelungen zu sein. Der 22-jährige US-Amerikaner weiß bislang nicht nur mit guten Leistungen auf, sondern auch mit bodenständigem und fleißigem Auftreten abseits des Parketts zu überzeugen. „David ist ein lustiger und entspannter Mensch“, sagt Velcic über den Point Guard, der innerhalb des Teams ein hohes Standing genießt.

Schon zu College-Zeiten machte sich Dennis einen Ruf als „gym rat“ (Hallenratte) – eine wertschätzende Bezeichnung für besonders ehrgeizige Spieler, die viele Zusatzschichten auf dem Spielfeld einlegen, um sich zu verbessern. Auch nach Einheiten der wiha Panthers verlässt Dennis oftmals als letzter die Halle. „Er hat eine sehr gute Arbeitsmoral. David geht entschlossen durchs Leben und verfolgt seine Ziele beharrlich“, sagt Velcic. Diese Einstellung ist allerdings auch erforderlich, damit Dennis den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen kann. „Ich habe ihm bereits bei seiner Verpflichtung gesagt, dass er seinen Wurf verbessern muss. Er arbeitet hart daran, versucht sein Bestes und hat sich bei Freiwürfen schon gesteigert“, beobachtet Velcic. Auch der US-Amerikaner weiß, wie er auf das nächste Level kommen kann. „Wenn mir es gelingt, den Sprungwurf regelmäßig zu treffen, müssen mich die Gegner enger verteidigen. Das eröffnet mir noch häufiger die Chance, zum Korb zu ziehen und dort meine Stärken auszuspielen.“

16 Punkte erzielte der Point Guard im ersten Profispiel seiner Karriere am vergangenen Samstag gegen Kirchheim. Es war ein Abend, den die Nummer drei so schnell nicht vergessen wird. „Irgendwann werde ich meinen Kindern davon erzählen. Ich fühle mich gesegnet und bin mit meiner momentanen Situation sehr glücklich.“ In seiner Position als Stamm-Spielmacher kommt dem 1,85 Meter großen Linkshänder eine besondere Bedeutung zu. „Als Point Guard benötigt man die meisten Führungsqualitäten. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass meine Teamkollegen ihre Stärken ausspielen können und glücklich sind. Außerdem versuche ich, der Trainer auf dem Spielfeld zu sein und auf meine Kameraden einzuwirken.“ Dass Coach Velcic diese Aufgabe einem 22-Jährigen Rookie anvertraut, spricht für dessen Reife. „David spielt sehr erwachsen. Er zeigt schon Stärken, die für sein Alter beachtlich sind. Er hat Führungsqualitäten, kann das Spiel lesen und trifft viele gute Entscheidungen. Er macht wertvolle Dinge, die nicht in der Statistik auftauchen“, erklärt Velcic die Qualitäten des Aufbauspielers.

Der Start des Kapitels Übersee kann sich sehen lassen. David Dennis hat es bislang zu keinem Zeitpunkt bereut, in Schwenningen und nicht bei anderen Vereinen in Europa oder Südamerika unterschrieben zu haben. Dennoch hatte der US-Boy Respekt vor dem Schritt über den großen Teich. „Ich wusste, dass es schwer werden würde. Mein Vater war selbst jahrelang Profi in Spanien und hat mir erzählt, wie er sich fühlte“, erklärt Dennis. Er macht keinen Hehl aus seinen täglichen Herausforderungen. „Es ist schwer, so weit entfernt von der Familie und dem gewohnten Umfeld zu leben. Man muss mental stark sein. Hier gehe ich in den Supermarkt und habe keine Ahnung, was ich eigentlich kaufe, weil ich die Sprache nicht beherrsche. Ich habe aber mit Rasheed Moore und Jaren Lewis zwei Mitbewohner, die mir enorm helfen und mich in Schwenningen heimisch fühlen lassen.“

Dies ist die Grundlage für gute sportliche Leistungen. Weil Dennis anders als viele seiner in der ProA aktiven Landsmänner „nur“ aus der zweiten College-Liga NCAA II kommt, spielt er mit dem Drang, sich beweisen zu wollen. „Ich bin nicht der Größte und der Stärkste. Dennoch möchte ich zeigen, was ich kann und mich jeden Tag ein bisschen verbessern.“ Aktive Abwehrarbeit, schnelles Umschaltspiel und mannschaftsdienliche, aggressive Offensive – dafür will David Dennis stellvertretend für die wiha Panthers stehen. Für das ein oder andere Highlight ist er aber auch immer gut. Für akrobatische Korbleger, vielleicht aber auch für weite Dreier oder krachende Dunks.