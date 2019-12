Basketball, Pro A: (mst) Stimmen zum Heimsieg der wiha Panthers in der Schwenninger Helios-Arena gegen die Tigers Tübingen.

Alen Velcic (Trainer wiha Panthers): „Basketball ist in unserer Stadt salonfähig geworden. Wir haben nervös begonnen und viele Ballverluste produziert. Tübingen hat aggressiv verteidigt. Dann haben wir auf Zonenverteidigung umgestellt. Dadurch war der Gegner überfordert, wir sind wieder rangekommen. Wir haben gezeigt, dass wir als Team bestehen können. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, Tübingen aus der Distanz werfen lassen und das gut als Team gemacht. Dieser Sieg ist wichtig für die Psyche der Jungs, die schon ein wenig an sich gezweifelt haben. Auch das Publikum hat dabei eine Rolle gespielt.“

Doug Spradley (Trainer Tigers Tübingen): „Ich bin sehr enttäuscht. Wir hatten 15 Würfe mehr, treffen aber nur 39 Prozent davon. Hätten wir mehr Dreier erzielt, wäre Schwenningen sicher nicht so lange in der Zonenverteidigung geblieben. Wenn man nicht richtig läuft, sondern nur spazieren geht, ist es für die Verteidigung nicht schwer. Die Art und Weise enttäuscht mich sehr. Es war eine tolle Atmosphäre mit einer schönen Kulisse.“

Rasheed Moore (Panthers-Spieler): „Es war das beste Heimspiel, seit ich hier in Deutschland bin. Die Fans wurden richtig laut und haben definitiv eine Rolle gespielt. Es war ein tolles Umfeld für ein Basketball-Spiel. In der ersten Hälfte haben wir einfach die offenen Würfe vergeben. Danach haben wir die Abwehr umgestellt und haben leichte Körbe erzielt. Ich hätte noch ein wenig besser spielen können.“

Jaren Lewis (Panthers-Spieler): „Es war toll, in dieser schönen Arena zu spielen. Ich bin froh, dass so viele Fans gekommen sind. In der ersten Hälfte sind die Würfe nicht gefallen und wir haben schlecht bei den Rebounds gearbeitet. Unser Trainer sagte uns in der Halbzeit, dass wir härter und mit mehr Energie spielen müssen. Das haben wir umgesetzt und am Ende gewonnen. Ich denke, ich habe ganz solide gespielt. Daran möchte ich anknüpfen.“

Leon Friederici (Panthers-Spieler): „Wir haben immer Schwierigkeiten zu Beginn des Spiels. Gegen Tübingen haben wir es aber geschafft, den Rückstand aufzuholen. Die Aggressivität war der Schlüssel zum Sieg. Ich bin nicht enttäuscht, dass ich nur vier Minuten lang spielen durfte. Ich hoffe, dass dieser Sieg ein Wendepunkt in dieser Saison darstellen wird.“