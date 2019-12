Eishockey: Niklas Sundblad bemühte ein schiefes Bild, um die Bedeutung der Partie am Mittwoch (19:30 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg herauszustellen: „Das ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagte der neue Cheftrainer der Wild Wings. Dabei sind auch in dieser DEL-Partie nur drei Zähler zu vergeben. Die Partie in der VW-Stadt bildet den Auftakt einer Deutschland-Reise, denn anschließend geht es direkt nach Köln. Dort sind die Schwäne am Freitag (19:30) bei den Haien zu Gast.

Nur einen Tag hatten Niklas Sundblad und sein Assistent Petri Liimatainen Zeit, um sich vor der ersten schweren Prüfung ein Bild von der Mannschaft zu machen und den Wild Wings ihre Eishockey-Philosophie zu vermitteln. „Wir bevorzugen das Pressing-Spiel. Dafür müssen wir sehr viel Schlittschuhlaufen“, gab Sundblad Einblicke in sein System. Körperbetont agieren, bereits in der Spitze aggressiv auf den Mann gehen und den Gegner zu Fehlern zwingen – so stellt sich das neue Trainer-Duo den Auftritt der Neckarstädter vor.

Dieses System erfordert vor allem eins: eine durchtrainierte Mannschaft. Sundblad ist bekannt für dieses Qualitäts-Siegel. Alle Klubs, die er bislang betreute, standen im Ruf, in körperlich vorzüglichem Zustand zu sein. Den aktuellen Fitness-Stand der Wild Wings kennt der neue Chefcoach noch nicht, dafür war die Zeit zu knapp. „Das werde ich erst in ein paar Tagen sehen. Auf uns wartet sicherlich harte Arbeit“, sagt der Schwede.

Eine Mannschaft zu formen, braucht Wochen, Zeit, die der Trainer nicht hat. Die Wild Wings benötigen dringend Punkte, um den Kontakt zu den Playoff-Plätzen nicht gänzlich zu verlieren. Ausgerechnet Wolfsburg belegt mit Platz zehn jenen Rang der als letzte Eintrittskarte für die Meisterrunde dient. Das Verzwickte an der Sache: Die Grizzlys haben schon jetzt elf Punkte Vorsprung auf Schwenningen. Sollten die Wild Wings verlieren, wäre der Rückstand von 14 Zählern kaum noch wettzumachen.

Sundblad und sein Kollege Liimatainen haben nach der ersten Übungseinheit zwar einen „guten Eindruck“ von der Mannschaft gewonnen. Berge können aber auch sie in den paar Stunden vor dem Spiel nicht versetzen. Deshalb werden sie das Team auch nicht sofort umkrempeln. „Wir lassen die Reihen wie bisher“, kündigt Sundblad an. Zunächst soll das Augenmerk auf der Abwehrarbeit liegen. „Die Defensive war bislang das Problem der Wild Wings“, weiß der 46-Jährige. Nach jetzigem Stand der Dinge müssen die Schwenninger nur auf Angreifer Andreas Thuresson verzichten. Verteidiger Dylan Yeo, der beim Derby in Mannheim mit blutendem Ohr vom Eis musste, trat die Reise in den hohen Norden an.

Im eigenen Bett werden die Schwenninger Profis erst wieder in der Nacht auf Samstag schlafen können. Bereits am Dienstag machten sie sich auf den Weg nach Wolfsburg. Nach dem Spiel geht es mit dem Bus weiter nach Köln, wo die nächste Auswärtshürde wartet. Am Sonntag (14 Uhr) beim Heimspiel gegen Ingolstadt werden die SERC-Anhänger das neue Trainer-Duo erstmals in der Helios Arena unter die Lupe nehmen können. Sundblad: „Ich freue mich schon jetzt auf die Schwenninger Fans.“

Jamie MacQueen nach Iserlohn

Die Wild Wings haben sich mit Jamie MacQueen auf eine Vertragsauflösung für die Saison 2019/20 geeinigt. Der Kanadier wird für den Rest der Saison für den DEL-Konkurrenten Iserlohn Roosters stürmen. Anders sieht es dagegen mit dem Kontrakt für die Spielzeit 2020/21 aus. Da MacQueen für zwei Jahre in Schwenningen unterschrieben hat, ist nicht 100-prozentig ausgeschlossen, dass er nach Ende der aktuellen Runde wieder zu den Wild Wings zurückkehrt. Die Vereinbarung hat jedenfalls noch Bestand. Sportmanager Jürgen Rumrich wollte diesen theoretischen Fall nicht gänzlich ausschließen. „Da müssen wir mal schauen“, sagte der 51-Jährige.

Der Kanadier absolvierte 17 Spiele für die Wild Wings und wurde am 19. November freigestellt. Nun wurde zumindest der noch laufende Vertrag für die aktuelle Saison aufgelöst. Obwohl MacQueen in den vergangenen neun Spielen nicht mehr auf dem Eis stand, ist er mit elf Treffern immer noch der beste Torschütze bei den Schwenninger Wild Wings.