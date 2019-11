Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Wegen unbespielbarer Plätze wurden am Wochenende vom letzten Vorrundenspieltag nur zwei der fünf angesetzten Partien ausgetragen. Das Spiel der SG Schluchsee/Feldberg gegen den SSC Donaueschingen (4:5) fand bereits am Mittwoch statt und die Partie FC Löffingen II gegen den SV Hinterzarten wurde im Vorfeld ins kommende Jahr verlegt.

Spitzenreiter FV Möhringen kassierte mit dem 1:2 in Lenzkirch die zweite Saisonniederlage. „Es soll keine Entschuldigung für unsere Niederlage sein, aber für mich grenzt es schon etwas an Wettbewerbsverzerrung, wenn andere Spiele am Sonntag bereits am Freitag abgesagt werden. Wir mussten in Lenzkirch auf einem tiefen Rasenplatz ran. Der Platz war sicher nicht besser als hier im flacheren Land. Es war ein Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten“, sagt Trainer Heinz Jäger. Für ihn kommt Platz eins nach 13 von 26 Partien etwas überraschend. „Wir hatten vor der Saison mit einer Platzierung zwischen zwei und fünf spekuliert und wollten den Abstiegskampf endlich hinter uns lassen. Jetzt glaube ich, dass wir eine Platzierung unter den drei besten Mannschaften erreichen können. Schön wäre es, Weihnachten als Tabellenführer zu feiern“, ergänzt Jäger.

Einen Lauf hat aktuell die SG Riedöschingen/Hondingen, die den FC Pfohren mit einem 0:4 im Gepäck nach Hause schickte. Die Bilanz aus den vergangenen vier Partien der SG Riedöschingen lautet nun: 16:0 Tore und zwölf Punkte. „Wir haben gegen Pfohren zwei schnelle Tore vorgelegt und dann die Partie weitgehend kontrolliert. Auch danach haben wir geduldig gespielt und gegen Ende der Partie die Führung verdoppelt. Es läuft aktuell sehr gut, auch weil wir sehr diszipliniert Fußball spielen“, sagt Co-Trainer Björn Werhan. Er hofft, dass die Siegesserie auch in den restlichen Spielen vor der Winterpause anhält und die Elf vor der Winterpause weiterhin die Maximalpunktzahl einfährt.

Die SG Kirchen-Hausen, deren Derby gegen Immendingen ausgefallen ist, kam bisher mit nur einer Saisonniederlage durch die Vorrunde. „Damit war nicht zu rechnen. Wir dürfen zufrieden sein, doch noch haben wir drei Aufgaben zu lösen, in denen es die gute Ausgangsposition zu verteidigen gilt“, betont Spielertrainer Berkay Cakici. Nur zu gern möchte Cakici mit nur einer Niederlage in die Winterpause gehen, um in der zweiten Saison-Hälfte anzugreifen. „Die vier Teams, die jetzt an der Spitze stehen, werden die Meisterschaft unter sich ausmachen. Dabei gebe ich dem gegenwärtigen Tabellenvierten, dem FC Lenzkirch, fast die besten Chancen. Die Elf ist zu beachten“, fügt Cakici an.

Mit den Abschlussplatzierungen zwei und drei hat sich der SSC Donaueschingen zuletzt in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Davon ist die Elf aktuell weit entfernt. „Wir stehen zu recht da, wo wir stehen“, sagt Trainer Thomas Minzer bei Platz sechs und 20 Punkten, zehn Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten. Nach einer guten Vorbereitung sei bald absehbar gewesen, dass eine erneute Topplatzierung diesmal eher nicht zu realisieren sein wird. Ganz abschreiben will Minzer die vorderen Plätze noch nicht. „Wir können bis zur Winterpause noch einiges tun, um unser Konto aufzustocken. Mit einer guten Vorbereitung lässt sich vielleicht nochmals an den Plätzen zwei und drei schnuppern.“

Ähnlich ist die Situation beim punktgleichen SV TuS Immendingen. „Auch ich habe die ersten Plätze noch nicht abgeschrieben“, sagt Trainer Peter Tumler. Vor dem Hintergrund, dass in mehreren Partien bis zu acht Stammspieler fehlten, ist Tumler mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Ihn stimmt zuversichtlich, dass viele junge Spieler die Gunst der Stunde genutzt haben, um auf sich aufmerksam zu machen. „Wir haben 17- und 18-jährige Jungs, die weiterhin ihre Chance erhalten werden“, kündigt Tumler an. Seine Elf hat bis zur Winterpause noch die Partie gegen die SG Riedöschingen, Donaueschingen und Kirchen-Hausen zu spielen. Da könne die Mannschaft die Grundlage legen, um im Frühjahr anzugreifen.

Mit bisher 14 Punkten ist Thomas Wolf, Trainer des Aufsteigers SG Unadingen/Dittishausen, „sehr zufrieden“. Vor allem deshalb, „weil wir ein unglaublich großes Verletzungspech hatten, vor allem im Offensivbereich“. Dennoch wünscht sich Wolf jetzt keinen Wintereinbruch und weitere Spielausfälle. „Die englischen Wochen im kommenden Jahr wären für uns auch nicht gut.“ Mit Kirchen-Hausen und der SG Riedöschingen hat der Neuling noch zwei absolute Schwergewichte vor der Brust. „Das Punktekonto da aufzustocken ist nahezu unmöglich. Wir streben 30 Punkte an, das könnte reichen und würde uns nach der ersten Saison in der Liga zufriedenstellen“, so Wolf.