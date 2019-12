Skicross: Großer Erfolg für Daniela Maier: Die Skicrosserin vom SC Urach belegte am Samstag beim Weltcup im italienischen Innichen den dritten Platz.

Mit einem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt im heimischen Rosenheim stieß Daniela Maier auf ihr bislang bestes Karriere-Ergebnis an. In Innichen fuhr die 23-jährige Furtwangerin in einem spannenden Finallauf hinter Fanny Smith (Schweiz) und Marielle Thompson (Kanada) und vor der Schwedin Sandra Naeslund auf den dritten Rang. „Es war ein harter Kampf. Im Finale gab es viele Überholmanöver. Dass es für das Treppchen gereicht hat, ist natürlich Bombe“, freut sich die Skicrosserin, die damit ihr bestes Ergebnis seit ihrer schweren Knieverletzung Anfang 2017 erreichte.

Damals legte sie ein komplizierter Knorpelschaden monatelang außer Gefecht und zwang sie zu einem harten Weg zurück zu alter Stärke. „Es ist für mich der Lohn für die harte Arbeit, die ich investiert habe. Es zeigt mir, dass die Verletzung voll verheilt ist und ich ganz vorne mithalten kann.“ Nun erfreut sich die Schwarzwälderin bester Gesundheit, was sich in den Resultaten in dieser Saison widerspiegelt. In bisher jedem Weltcup war Maier am Ende unter den ersten 15 zu finden.

Vor drei Jahren stand sie beim Weltcup im französischen Val Thorens ebenfalls schon einmal auf Rang drei. „Die beiden Erfolge fühlen sich sehr ähnlich an. Damals hatte ich ebenfalls nicht damit gerechnet, zu so etwas fähig zu sein und den anderen Fahrerinnen Paroli bieten zu können“, erklärt Daniela Maier, die dank des Podiumsplatzes im Gesamtweltcup-Klassement nun auf Rang 21 steht.

Weiter geht es für die Skicrosser am 17. Januar in Kanada. Daniela Maiers Ziel für den weiteren Saisonverlauf ist klar: „Ich möchte, dass dieser Treppchenplatz keine einmalige Sache bleibt.“ Vorerst feiert die Schwarzwälderin Weihnachten in der Heimat im Kreise der Familie.