: (daz) Einen starken Eindruck hinterließ am Freitag Daniela Maier vom SC Urach in der Qualifikation zum Weltcup-Rennen im französischen Megève. Die Furtwangerin belegte unter 21 Starterinnen einen tollen dritten Platz und qualifizierte sich somit souverän für das Rennen. Dieses wird am Samstag ab 13 Uhr ausgetragen. Nur die Schwedin Sandra Naeslund und Marielle Thompson aus Kanada waren noch schneller. Daniela Maier hat somit alle Chancen, ihre in Megève angestrebte Platzierung in den Top Ten zu schaffen. Im Gesamtweltcup belegt die Furtwangerin gegenwärtig den 25. Platz.