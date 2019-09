Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – FV Lörrach-Brombach 1:1 (1:1). Zweites Heimspiel, zweites 1:1. Wie schon vor zwei Wochen gegen Pfullendorf erreichte der Neuling aus Donaueschingen auch gegen den Spitzenreiter eine Punkteteilung. Vor zwei Wochen etwas glücklich, diesmal war sogar mehr drin. Held des Tages war DJK Schlussmann Sebastian Neininger, der in der Schlussphase binnen zehn Minuten zwei Elfmeter der Gäste hielt.

Wurde gefeiert: Sebastian Neininger | Bild: Verein

„Es wären drei Punkte möglich gewesen, doch nach den zwei Elfmetersituationen gegen Ende der Partie kann ich mit dem Punkt sehr gut leben. Fakt ist jedoch auch, dass wir irgendwann Spiele gewinnen müssen. Die Chance dazu war gegen Lörrach da. Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen und hatten in Halbzeit zwei bis zur 75. Minute die besseren Chancen. Die Defensive stand gut und auch kämpferisch hat mir die Einstellung meiner Mannschaft gefallen“, resümierte DJK-Trainer Tim Heine die 90 Minuten, ärgerte sich jedoch mächtig über den zweiten Elfmeter gegen seine Elf. Gästetrainer Erkan Aktas trauerte den vergebenen Möglichkeiten seiner Spieler in den Anfangsminuten beider Halbzeiten nach. „Wir haben nach einer Viertelstunde den Faden verloren. Wir wurden hektisch und leisteten uns viele Ballverluste. Die zweite Halbzeit war ähnlich. Für uns war mehr drin.“

Frühe Führung der Gäste

Lörrach begann sehr stark. Schon die erste Chance, ein Kopfball ins lange Eck durch Disanto, brachte das 0:1. Lörrach wollte nachlegen und drückte die DJK in die eigene Hälfte. Drei weitere gute Chancen waren bis Minute 11 vorhanden, doch die Donaueschinger hatten immer noch einen Fuß dazwischen, einen guten Neininger im Kasten und auch das nötige Glück.

Nach einer Viertelstunde fing sich die DJK. Nach einem von Max Schneider getretenen und zu kurz abgewehrten Freistoß köpfte Stephan Ohnmacht (17.) zum 1:1 ein. Ab dem Moment war die Partie ausgeglichen. Schneider (25.) zwang mit einer Freistoß-Rakete den Gästeschlussmann zu einer Glanzparade. Ein Schuss von Andreas Albicker (31.) wurde von der Torlinie geschlagen. Nur noch einmal, in Minute 44, gelang den Gästen eine gefährliche Aktion. Meier verzog aus guter Position.

Turbulente Schlussphase

Donaueschingen kam gut aus der Pause und überstand eine kurze Druckphase der Gäste unbeschadet. Dann gab es drei Top-Chancen binnen zwei Minuten für die Gastgeber. Albicker flankte nach innen und Ohnmacht vergab knapp. Wenige Sekunden später flankte Raphael Künstler auf Schorpp, doch auch er hatte kein Glück. Wieder nur Sekunden später hatte Ohnmacht das 2:1 auf den Fuß. Erst in den Schlussphase wurde Lörrach wieder etwas dominanter, vergab jedoch zwei Elfmeter. Neininger (79.) parierte den Schuss von Meier und auch beim Versuch von Gashi (89.) blieb der Schlussmann Sieger. Zweimal hatte er die richtige Ecke bei durchaus guten und platzierten Schüssen geahnt. Nach dem Abpfiff ließ sich Neininger von den Fans und den Mitspielern feiern. Tore: 0:1 (2.) Disanto, 1:1 (17.) Ohnmact; SR: Wilke (Merzhausen); Bes. Vork.: Gelbrot Tritschler (89./DJK); ZS: 320.

DJK Donaueschingen: Neininger, Wild, Sarr, Tritschler, Sauter, Limberger, Albicker (77. Ganter), Künstler (69. Köpfler), Schorpp (74. Hölzenbein), Schneider (83. Reich), Ohnmacht.