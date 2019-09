Fußball-Verbandsliga: Wenn ein Aufsteiger nach drei Partien noch ohne Sieg dasteht, ist das auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches. Weitaus wichtiger und wertvoller ist hingegen die Erkenntnis, dass die Mannschaft in der neuen Liga mithält und sogar Favoriten mit weitaus ehrgeizigeren Zielen in Schwierigkeiten bringen kann. Der DJK Donaueschingen ist das in beiden Heimauftritten gegen Pfullendorf und am Sonntag gegen Lörrach-Brombach mit den beiden 1:1-Punkteteilungen eindrucksvoll gelungen. Wäre zwischenzeitlich nicht die 0:4-Pleite in Denzlingen gewesen, könnte sich der Start in die Verbandsliga-Saison sehen lassen.

Vor dem Spiel gegen Lörrach hatte DJK-Trainer Tim Heine den ersten Saisonsieg gefordert. Daraus wurde zwar nichts, doch unmöglich war das Ziel keinesfalls. „Wir sind in der Liga angekommen“, stellt Heine fest. Ihm gefiel, wie seine Elf den Gegner zeitweise in die eigene Hälfte drückte, auch wenn es zu Beginn beider Halbzeiten nicht danach aussah. Chancen für einen 2:1-Sieg waren da, vor allem in Halbzeit zwei. Vor dem gegnerischen Tor müssen die Donaueschinger noch effektiver werden.

Der Schuss hätte aber auch nach hinten losgehen können. Das es nicht so kam, war Donaueschingens Schlussmann Sebastian Neininger zu verdanken, der zwei Elfmeter parierte. Neininger war nach der Partie der gefeierte Held bei der Mannschaft und bei der Mehrzahl der 320 Besucher. Immer wieder ertönte von den Rängen der Ruf: „Wir wollen den Neini sehen.“ Der Torhüter selbst sagt dazu: „Ich bin lange stehen geblieben und habe versucht, die Schützen damit etwas zu verunsichern. Das klappt nicht immer, aber diesmal war es so. Ob zwischen zwei gehaltenen Elfmetern 90 oder, wie am Sonntag, nur zehn Minuten liegen, ist völlig egal. Beide Schützen haben in die gleiche Ecke geschossen und ich habe richtig spekuliert“, freut sich der Torhüter. Neininger nimmt aktuell für das Abenteuer Verbandsliga einen großen Aufwand auf sich. Er arbeitet und lebt in Rust, findet aber immer noch Zeit, um zweimal in der Woche im Training zwischen den Pfosten zu stehen.

Am Sonntag bietet sich für den Neuling die nächste Chance, den ersten Verbandsliga-Sieg in der langen Geschichte der DJK einzufahren. Mit dem aktuellen Tabellenzweiten FC Auggen stellt sich jedoch erneut ein Schwergewicht in Allmendshofen vor. „Der Trend stimmt mich zuversichtlich. Kämpferisch sind wir genau da, wo ich die Mannschaft sehen will“, ergänzt Heine. Zudem gibt es im Training einen heißen Konkurrenzkampf um die ersten elf Plätze, was für die Qualität im Kader spricht. Die Donaueschinger sind auf einem guten Weg. Zudem kommen auch bald Gegner, die in gleichen Tabellenregionen stehen. Die kämpferischen Qualitäten, gepaart mit spielerischer Weiterentwicklung, machen Heine und den DJK-Fans viel Mut, dass es schon bald mit dem ersten Saisonsieg klappen wird.