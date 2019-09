von unserer Sportredaktion

Fußball, südbadischer Verbandspokal: Die DJK Donaueschingen gastiert im Achtelfinale des Verbandspokals beim Kehler FV. Es ist zugleich ein Duell der Verbandsligisten. Für Pokal-Titelverteidiger FC 08 Villingen wartet vor dem möglichen Achtelfinale noch eine Hürde. Am kommenden Mittwoch empfangen die Nullachter im heimischen Stadion den Verbandsligisten SC Pfullendorf. Gewinnt der FC 08 diese Nachholpartie, gastieren die Villinger in der Runde der letzten 16 beim Verbandsligisten SC Lahr. Dies ergab die Auslosung am Donnerstagnachmittag in Freiburg

Austragungstermin des Achtelfinales ist der 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit). Die Achtelfinal-Paarungen im Verbandspokal im Überblick:

Kehler FV – DJK Donaueschingen

SC Lahr – Sieger aus FC 08 Villingen/SC Pfullendorf

FC Denzlingen – FC Radolfzell

SC Durbachtal – VfR Stockach

FV Schutterwald – 1. FC Rielasingen-Arlen

SV Oberwolfach – SV Weil

Bahlinger SC – SV Oberachern

Freiburger FC – FC Teningen