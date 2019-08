Fußball, südbadischer Pokal, 2. Runde: SG Dettingen-Dingelsdorf – DJK Donaueschingen 0:4 (0:0). (sb) Mit einem deutlichen Ergebnis zog Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen ins Achtelfinale ein. Sie gewannen vor allem dank ihrer Kaltschnäutzigkeit vor dem gegnerischen Tor und Torjäger Stephan Ohnmacht. Ganz spiegelt dieses Ergebnis jedoch nicht den Verlauf wider, denn über lange Zeit hielt die SG sehr gut mit.

In der ersten Hälfte überließen die Hausherren den Gästen die Spielkontrolle, um aus einer kompakten Grundordnung bei Ballgewinn schnell umzuschalten. Auf beiden Seiten waren vorerst keine nennenswerten Chancen zu verzeichnen. In der 37. Minute die beste Gelegenheit für die Hausherren: Degen schoss aus knapp 20 Metern, doch sein Ball krachte gegen den Pfosten.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Spiel Tempo auf, wieder hatte die SG eine Riesenmöglichkeit. Skusa setzte sich durch, seine Hereingabe setzte Raff aus kurzer Entfernung neben das Tor (47.). In Minute 52. konnte Vesenmeyer die Hereingabe von Skusa klären. Zehn Minuten später schafften es die Gäste zum ersten Mal, Ohnmacht in Szene zu setzen. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und vollstreckte nach einem Konter eiskalt. Das 0:2 resultierte aus einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Schneider, der an Freund und Feind vorbei den Weg ins Tor fand. Die SG versuchte weiter mutig nach vorne zu spielen, wodurch die Gäste mehr Räume hatten, um zu kontern. Einer dieser Konter führte zum 0:3, wieder hieß der Torschütze Ohnmacht. Den Schlusspunkt setzte der Donaueschinger Topstürmer mit einem an ihm verschuldeten Strafstoß in der 88. Minute. Zuvor hatte Haug für die SG erneut nur Aluminium getroffen, so dass den Gastgebern der Ehrentreffer verwehrt blieb. Tore: 0:1 (63.) Ohnmacht, 0:2 (73.) Schneider, 0:3/0:4 Ohnmacht (7./88. FE) SR: Heilig. ZS:140

SG Dettingen-Dingelsdorf: Messmer, Scheideck (85. Kabus), Beisel, Haug, Skusa (88. Loritz), Degen (64. Berg D.), Muffler, Berg J., Oberle (75. Büttner T.), Raff, Huber

DJK Donaueschingen: Vesenmeyer, Wetzig, Scnneider, Ohnmacht, Schorpp (70. Reich), Wild (62. Hölzenbein), Albicker, Köpfler (50. Limberger), Sarr, Sauter, Tritschler