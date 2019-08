von Dietmar Zschäblitz

Fußball, südbadischer Pokal, 2. Hauptrunde: SG Dettingen-Dingelsdorf – DJK Donaueschingen (Mittwoch, 17.45 Uhr). Mit zwei Auswärtserfolgen lösten beide Teams in der ersten Runde das Ticket für die Runde der letzten 32 Mannschaften. Donaueschingen feierte in Neustadt einen nie gefährdeten 6:0-Erfolg und die SG Dettingen setzte sich beim Landesliga-Konkurrenten Walbertsweiler mit 4:2 durch. In der vergangenen Landesliga-Saison nahm die DJK dem Konkurrenten alle sechs Punkte ab. Nun gibt es das Wiedersehen im Pokal.

Mit dem erstmaligen Einzug in das Halbfinale haben die Allmendshofener in der vergangenen Saison Geschichte geschrieben. Geschichte, die sich wiederholen soll. Auch deshalb soll in Runde zwei noch nicht das Aus kommen. „Es ist gut, dass wir nach der 0:4-Punktspielniederlage am Sonntag in Denzlingen gleich wieder spielen dürfen. So schleppt man das Ergebnis keine Woche mit sich herum und kann neues Selbstvertrauen tanken“, sagt DJK-Trainer Tim Heine. Er hat bei seinen Spielern eine große Vorfreude auf die Partie ausgemacht, da die Erinnerungen an die vergangene Saison mit dem Durchmarsch ins Halbfinale noch präsent sind.

Auch die SG Dettingen kassierte am vergangenen Wochenende eine hohe Punktspielniederlage (1:6 bei der Spvgg F.A.L.). „Ein Rückschlag, wie wir ihn auch erlebt haben. In Dettingen wird etwas für die Zukunft aufgebaut. Die Mannschaft kann sehr flexibel agieren. Wir sind auf alles vorbereitet“, betont Heine, der das Spiel gern in 90 Minuten und nicht nach 120 Minuten entscheiden möchte. „Eine Verlängerung in einer englischen Woche wäre nicht mein favorisierter Ablauf. Andererseits zählt das Weiterkommen und wenn wir dazu 120 Minuten benötigen, dann ist es eben so.“

Ein, zwei Veränderungen wird es in der Start-Elf gegen. Torhüter Sebastian Neininger steht aus beruflichen Gründen wahrscheinlich nicht zur Verfügung. Seine Position zwischen den Pfosten übernimmt Steffen Vesenmayer. „Steffen hat eine gute Vorbereitung gespielt und ich habe da keinerlei Bauchschmerzen, wenn er im Tor steht“, so Heine. Denkbar erscheint zudem, dass Raphael Schorpp und Christian Limberger nach ihrem Kurzurlaub gleich wieder das Mandat für die Start-Elf erhalten. Heine: „Wir wollen unter die besten 16 Mannschaften. Dass wir als höherklassiger Verein die Favoritenrolle haben, akzeptieren wir.“