Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: VfB Villingen – SV Überauchen. „Wir haben zuletzt in Überauchen gespielt und mit dem 2:0 eher noch zu knapp gewonnen. Ohne Weets ist Überauchen nicht mehr so stark wie zuletzt. Beim VfB hat mich überrascht, dass Jovanovic in der ersten Partie nicht gespielt hat. Der VfB ist klarer Favorit und gewinnt mit 3:0 Toren.“

FC Fischbach – SV Rietheim. „Die Gastgeber gewinnen mit 2:1. Für mich ist Rietheim eine Mannschaft, die eine Platzierung unter den besten drei Teams schaffen wird, eher noch mehr. Die Elf ist eingespielt und hat mit Knackmuß einen guten Trainer.“

SG Buchenberg/Neuhausen – NK Hajduk VS. „Die Gastgeber sind als Aufsteiger mit zwei 4:0-Erfolgen in die Saison gestartet. Das wird Auftrieb geben. Zudem schätze ich die SG Buchenberg als heimstark ein. Bei Hajduk gilt es abzuwarten, ob die Elf schon komplett ist oder noch Leistungsträger im Urlaub weilen. Mein Tipp lautet 2:2.“

FC Weilersbach – FC Tannheim. „Tannheim hat seine Qualitäten in der Offensive, erscheint mir aber defensiv anfällig. Immerhin haben sie zuletzt gegen den VfB mit 4:1 gewonnen. Weilersbach hat etwas unglücklich in Brigachtal verloren und will sich in der Tabelle oben festbeißen. Ich tippe 2:1 für die Gastgeber.“

FC Kappel – DJK Villingen II. „Kappel muss nach zwei Auftaktniederlagen punkten. Die Bommer-Elf ist unter Zugzwang. Die Villinger lassen sich schwer einschätzen. Haben sie Unterstützung aus dem Bezirksliga-Kader, sind sie schwer zu schlagen. Da Kappel liefern muss, tippe ich 2:1.“

FC Schönwald – Sportfreunde Neukirch. „Unser Start ist mit zwei Siegen gelungen. Defensiv stehen wir sehr stabil, müssen jedoch an einer besseren Chancenauswertung arbeiten. Wir lassen noch zu viel liegen. Gegen Neukirch wird es schwer. Die Vergangenheit zeigt, dass Neukirch gegen uns immer noch eine Schippe mehr drauf legt. Hinzu kommt die Auftaktniederlage der Neukircher. Ich habe personell keine Sorgen und bin zuversichtlich.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Brigachtal. „Mit Brigachtal sollte man immer rechnen. Das wird eine interessante Partie, denn auch die Gastgeber haben Ambitionen. Ich tippe 2:2.“