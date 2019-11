von Roger Müller

Reiten: Das war aus Sicht des Sports fast wie ein Sechser im Lotto: Bei der Bewerbung um den Bundestrainertag 2019 wurde der RuF Donaueschingen als einer von 18 Vereinen deutschlandweit ausgewählt, zu denen ein Bundestrainer kommt, Am Samstag (Beginn: 9 Uhr) wird Heinrich-Hermann Engemann auf der Reitanlage im Sickenbühl Unterricht für die Springreiter erteilen.

Ein Tag, alle Bundestrainer – das ist der Bundestrainertag 2019, der von der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport präsentiert wird. Alle 18 Bundestrainer werden in den unterschiedlichen Altersklassen der Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Voltgieren, Fahren und Para-Equestrian am Samstag deutschlandweit unterwegs sein und Unterricht bei Vereinen und auf verschiedenen Anlagen erteilen. So auch beim RuF Donaueschingen, die sich ebenfalls mit einem Bewerbungsvideo für genau diesen Bundestrainertag mächtig ins Zeug gelegt haben. Die Baaremer sind einer von lediglich zwei Vereinen, die aus Baden Württemberg ausgewählt wurden. Die restlichen 16 Vereine verteilen sich auf das ganze Bundesgebiet.

Über 180 Vereine deutschlandweit hatten sich per Videobotschaft für den Bundestrainertag beworben. Und die Donaueschinger hatten Erfolg. Sie lieferten das zweitbeste Bewerber-Video ab. Bundestrainer „Nummer eins“, Otto Becker, wird beim Reitverein Lippe-Bruch Gahlen unterrichten. Doch schon die „Nummer zwei“, Co-Bundestrainer Heinrich-Hermann Engemann, wird in Donaueschingen vor Ort sein und den Reitern wertvolle Tipps geben.

Die Trainingstage sind öffentlich. Die Gewinner-Vereine haben sich zusätzlich zu den Unterrichtseinheiten ein buntes Programm überlegt und freuen sich über Zuschauer. „Wir möchten mit dem Bundestrainertag den ländlichen Turniersport und den Spitzenpferdesport zusammenbringen. Pferdesportler in ganz Deutschland sollen am 9. November von der Expertise und den Erfahrungen aus dem Spitzensport profitieren“, sagt Dr. Dennis Peiler, FN-Geschäftsführer für den Bereich Sport. „Wir unterstützen den Bundestrainertag, weil wir finden, dass gutes Training auch an der Basis wichtig ist. Wir hoffen, dass viele Vereine und Betriebe von den Bundestrainern interessante Impulse bekommen“, ergänzt Nadine Pakenis, Geschäftsführerin der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, die den Bundestrainertag mit initiiert hat. Das Training beginnt am Samstag um 9 Uhr auf der Reitanlage des RuF Donaueschingen im Sickenbühl.