Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Nach der Heimniederlage gegen den am Wochenende spielfreien Spitzenreiter SV Rietheim hat die SG Buchenberg/Neuhausen mit dem 2:0-Erfolg bei der DJK Villingen II wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Elf hat nach elf Spielen und 22 Punkten einen beachtlichen Schnitt von zwei Punkten pro Spiel. „Ich hoffe, dass sich das Thema Klassenerhalt nun erledigt hat. Man weiß zwar nie, ob wir noch vom Verletzungspech verfolgt werden, aber wir haben uns eine gute Basis geschaffen“, sagt SG-Trainer Martin Hils. Seine Elf trifft bis zur Winterpause nur noch auf Mannschaften, die in der Tabelle teilweise deutlich hinter dem Aufsteiger stehen. „Wir haben gegen Rietheim gesehen, dass wir dieser Elf nicht das Wasser reichen können. Daher war es wichtig, schnell wieder die Köpfe frei zu haben. Das ist uns in Villingen gelungen“, freut sich Hils.

Mit einem 2:0-Erfolg in Brigachtal gelang dem NK Hajduk VS der sechste Saisonsieg. Rundum glücklich war Trainer Davor Koprivnjak nach dem Schlusspfiff jedoch nicht. „Ich habe das Gefühl, dass uns etwas die Aggressivität fehlt. Zudem spielen einige Leistungsträger unter ihrer eigentlichen Form. Nach der Roten Karte für die Gastgeber hätte ich mir einen souveräneren Auftritt gewünscht“, sagt der Hajduk-Trainer. Immerhin blieb die Elf zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer. „Wir waren auf einen Kontrahenten eingestellt, der um seine wahrscheinlich letzte Chance auf die vorderen Plätze kämpft. Jetzt haben wir eine gute Ausgangsposition, zumal wir in der Rückrunde in den vergangenen Jahren immer stärker waren“, ergänzt Koprivnjak. Seit Montag trainiert und spielt die Elf auf dem neuen Kunstrasen des BSV Schwenningen.

Beim FC Brigachtal steckt Trainer Svend Fochler zufolge weiterhin „der Wurm drin“. Die als aussichtsreich gestartete Elf ist längst im grauen Mittelfeld der Tabelle abgetaucht. Gegen Hajduk verlor Brigachtal nicht nur die Partie, sondern auch Top-Torjäger Dennis Kleiser mit Platzverweis. „Mit elf Spielern hätten wir die Partie nicht verloren. So stark war Hajduk am Samstag nicht“, sagt Fochler. Warum es nicht läuft, ist für den Übungsleiter ein Rätsel. „Die Trainingsbeteiligung und auch das Engagement der Spieler stimmen. Wenn ich wüsste, welchen Knopf ich drücken muss, hätte ich das schon längst getan“, rätselt Fochler. Magere 21 Treffer zeigen, dass es offensiv Nachholbedarf gibt. Kleiser, bisher mit elf Toren Top-Torjäger der Staffel, wird den Brigachtalern daher sehr fehlen.

Wie der FC Brigachtal läuft auch die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach ihren Saisonzielen weit hinterher. Durch die 3:4-Heimniederlage gegen Weilersbach bleibt es bei mageren 13 Punkten aus elf Partien. „Wir haben die ersten zehn Minuten verpennt. Wenn du nach sechs, sieben Minuten auf eigenem Platz mit 0:2 Toren hinten liegst, ist jeder Matchplan reif für den Papierkorb. Wir haben zwar den Anschlusstreffer erzielt, doch mit dem 1:4 war die Aufgabe fast nicht mehr zu lösen“, sagt Spielertrainer Gianvito Romeo. Gut fand Romeo, dass seine Elf nie aufsteckte, doch mehr als zwei Treffer gelangen nicht mehr. „Weilersbach hat verdient gewonnen. Wir müssen den Blick in der Tabelle nach unten richten, was überhaupt nicht unserem Anspruch entspricht“, so Romeo.

Sehr gern nahm der FC Weilersbach die drei Punkte aus Hammereisenbach mit.“Es war nicht sehr angenehm, auf dem staubigen Hartplatz zu spielen. Aber wir wussten um die Bedingungen und haben sie angenommen, auch wenn nur wenig Spielfluss zu sehen war“, bilanziert Trainer Nunzio Pastore. Seine Elf habe Charakter gezeigt und den Platz nicht als Ausrede gelten lassen. „Nach dem 4:1 war ich mir sicher, dass wir die Punkte haben. Es wurde allerdings noch mal etwas eng. In der Phase hätten wir unsere Konter besser zu Ende spielen müssen“, so Pastore.

Zu gern wollten die Sportfreunde Neukirch den jüngsten 3:0-Heimerfolg gegen Brigachtal auch in Tannheim bestätigen, doch daraus wurde nichts. Die Elf von Trainer Andreas Binder unterlag mit 1:2 Toren. „Der Plan war, in Tannheim nicht auf Konter zu spielen, sondern selbst Druck auszuüben. Dafür standen wir in der Partie viel zu tief“, analysiert Binder. Er musste mit Samuel Kaltenbach (5 Tore) und Dominik Hellenbrand (3) seine beiden gefährlichsten Angreifer ersetzen, was im Offensivspiel deutlich zum Ausdruck kam. Neukirch war nur bei einigen Kontern gefährlich. Die Elf ist somit vor der kommenden Partie gegen Schlusslicht Überauchen wieder unter Zugzwang.