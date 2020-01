Luftgewehrschießen, Qualifikation zur 1. Bundesliga: Die Brigachtaler Luftgewehrschützen haben am Sonntag im zweiten Anlauf die Rückkehr in die erste Bundesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Alain Guignard schoss in Regensburg in der Erstliga-Qualifikation in beiden Durchgängen mit 1973 und 1970 die besten Ringzahlen und distanzierte die Konkurrenten aus Fenken, Diessen und Titting. Mit zehn Ringen Rückstand auf Brigachtal schaffte auch der Zweite der Qualitikation, Diessen, den erstmaligen Bundesigaaufstieg.

„Ich bin sehr glücklich und überaus zufrieden. Wir haben uns toll gesteigert. Ich freue mich für die Schützen, aber auch für den Verein, dass wir nun im zweiten Jahr den Bundesliga-Abstieg korrigiert haben“, sagte Trainer Guignard. Mit 1973 Ringen hatten die Brigachtaler schon im ersten Durchgang den Grundstein zum Wiederaufstieg gelegt. Guignard: „Ich habe unsere Sportler in der Pause aufgefordert, konzentriert zu bleiben. Mir war klar, dass wir noch nichts gewonnen haben. Wir haben auch im zweiten Wettkampf Vollgas gegeben und die gute Form, die schon am Samstag im Training sichtbar war, bestätigt.“ Die Mischung aus Anspannung und einer gewissen Lockerheit habe gestimmt. Mann des Tages war Brigachtals Nummer eins, der Ungar Peter Sidi. Er schoss in beiden Wettkämpfen unterm Strich 799 von 800 möglichen Ringen.

Der erste Durchgang am Vormittag verlief für die Schwarzwälder ganz nach Wunsch. Nahezu alle Brigachtaler wuchsen über sich hinaus und schossen exakt zum richtigen Zeitpunkt Top-Resultate. Den 399 Ringen von Sidi stand Selina Gschwandtner mit 396 Ringen kaum nach. Auch Eva Rösken (395) und Kerstin Kohler (394) zeigten eine tadellose Leistung. Als fünfte Schützin brachte Nathalie Loser 389 Ringe in die Mannschaftswertung. Im zweiten Durchgang schoss Sidi 400 Ringe. Gschwandtner hingegen fand nicht in den Wettkampf und blieb mit 384 Ringen zurück. Da Kohler (397), Rösken (396) und Loser (393) jedoch klasse Zahlen schossen, fiel der Ausfall von Gschwandtner kaum ins Gewicht.

Die große Meister- und Aufstiegsfeier musste hingegen am Sonntag ausfallen. „Die Schützen haben sich in alle Himmelsrichtung verabschiedet. Wir werden aber noch einen Termin finden, um in Brigachtal die Erstliga-Rückkehr gebührend zu feiern“, ergänzt Guignard. Vor zwei Jahren waren die Brigachtaler erstmals, nach zuvor 18 Jahren in Serie, aus der deutschen Eliteliga abgestiegen.

Für Guignard beginnt nun die Suche nach Verstärkungen. „In der Konstellation, mit nur fünf Schützen können wir nicht in die erste Bundesliga gehen. Wir brauchen noch ein, zwei Schützen, um uns wieder in der Liga zu etablieren, was unser erklärtes Ziel ist. Erste Kontaktaufnahmen mit potenziellen Kandidaten gab es bereits. Wir haben einige Wochen Zeit und werden keine Schnellschüsse tätigen. Neuzugänge müssen zu uns und zu Brigachtal passen“, stellt der Schweizer Trainer klar.